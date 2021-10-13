圓規風球│沙田城門河行人隧道有人暢泳 區議員憂在內出事難察覺

颱風圓規襲港，引發的風暴潮令多區出現水浸，沙田城門河兩旁的行人路、單車徑等被河水淹浸，行人隧道內的水位更是水深及腰，有網上片段拍得昨晚（12日）有兩名男子在城門河旁、水浸的行人隧道內游泳，引起不少熱議。而政府雖然早年已開始了為城門河加高防洪牆的工程，惟有意見指其工程進度緩慢，亦質疑加高了防洪牆的範圍至今仍然出現河水淹浸的問題，是否成效不足。



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天文台在周二（12日）下午發出八號烈風或暴風信號，沙田城門河一帶一向是水浸「黑點」，昨晚和今日亦有多處出現河水氾濫；有在該處橋底露宿的人士需涉水進入橋底範圍拿回物品，至凌晨時份行隧道更水深及腰，鐵欄杆也幾乎完全沒頂。在今日流傳的網上片段中，有兩名男子走入城門河旁的隧道，穿上救生衣在水中漂浮和游泳，表情甚為歡樂。

除了有網民戲稱「沙田城門河游泳池正式免費開放」，也有不少人擔心在內游泳有污水以及安全問題；而城門河毗連沙田海及吐露港，河道水位易受季候風及天文大潮影響，長年受水浸困擾亦再度引起討論。

網上流傳短片，指有2名男子於圓規襲港令城門河行人隧道水浸期間，在隧道內游水。（網上圖片）

翻查資料，渠務署在2019年曾表示，會沿着城門河西岸的獅子橋至錦龍橋，一段長約1.8公里的河岸，以及在東岸碧濤花園雅芝閣附近的另一段長約55米的河岸，把現有護欄改建為80厘米高的防洪牆，減低出現水浸和河水倒灌的情況。署方亦計畫為防洪牆進行美化，並在不同路段的護欄引入不同的美化主題。

沙田區議員衞慶祥表示，以他所知部分位置的防洪牆並未完成，認為水漲時河水會湧至不同位置，現階段仍難以評估防洪牆的效用；他又指，河道兩岸平日多人使用，如進行單車、緩步跑活動等，工程進度難免有所影響。就有市民冒險走入水浸的行人隧道，他認為行為有一定危險性，呼籲市民在惡劣天氣時應多留室內，並要注意安全，「如果喺隧道入面出事其他人好難察覺，救援工作亦可能困難，唔希望大家咁做。」