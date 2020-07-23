【海味二代】90後留學英國回港接手家族生意：海味非上一輩食材　

海蔘、瑤柱、花膠.......這些乾貨海味，對大部分年輕人來說，可能是既熟悉又陌生的食材。除了認為「貴價」、「難處理」，要走入海味店，似乎也是一件「高門檻」的事。在上環海味街一帶，店舖內不時有已上年紀的店主向顧客解說海味疑難，但有一名90後「海味二代」，留學英國後回港接手有40年歷史的家族生意。自小在店內耳濡目染，她認為海味和湯水不應只是「上一輩食材」，因此除了在網上教授海味知識，近日亦聯同兩名80後煮食KOL一同出書，希望能打破大家對海味的既定印象。

「海味二代」Ivy（左）與「榮式住家飯」的楚榮和波屎夫婦，近日一同聯手打造全手繪食材的海味書。（呂諾君攝）

煲湯時材料應凍水落還是滾水落？為何紅棗去了核還比沒去核的便宜？不同外表的海參代表甚麼？這些一般年輕人不會知道的事，28歲的Ivy全都知道，「凍水落料營養可以慢慢滲入湯水；紅棗去核通常都係用熟咗、跌落地嘅棗；唔同產地嘅海參，個樣可以好唔同。」父母在上環經營海味生意，Ivy自小常已到店舖，家中亦會每日煲湯、吃海參，「由細到大都對住海味，好多時啲人覺得後生會唔鍾意，但我又好鍾意喎。」

「好多人會驚咗海味，覺得海味好貴，煮得唔好會嘥咗，亦唔會貿然行入店舖問。」 90後「海味二代」Ivy

負笈思鄉 每次回港行李箱塞滿海味

Ivy在中六時到了英國留學，先後修讀經濟學學士和管理碩士學位，她表示，最初並沒想到會想念家中的湯水，「例如天氣開始好凍好濕，應該係時候要飲花膠湯，但原來又冇得飲。」於是之後她每次回港，都會將整個行李箱塞滿海味、帶回英國。「好多人會驚咗海味，覺得海味好貴，煮得唔好會嘥咗，亦唔會貿然行入店舖問。」Ivy指，很多人以為走入海味店必要大手買入，但其實客人只買四兩、半斤她都十分歡迎，而且是「平有平食」。

「其實唔似《溏心風暴》，海味街啲人好friend，唔會話多鬥爭，好多前輩睇住我大，所以喺度都好開心。 90後「海味二代」Ivy

開專頁教授海味知識

海味二字，泛指經過乾燥脫水處理的海產類食品，而大多數的海味店亦會同時售賣杞子、淮山等中式藥材。「其實唔似《溏心風暴》，海味街啲人好friend，唔會話多鬥爭，好多前輩睇住我大，所以喺度都好開心。」於是Ivy完成學業回港後，便加入哥哥一同打理家族生，「呢行好有趣，有好多嘢學，唔係話讀完書返嚟就會識晒所有嘢。」Ivy舉例說，海味是傳統行業，她曾經想將合約、訂單等全都以白字黑字形式處理，最後發現並不可行；但要說如何將店舖「年輕化」，她就能學以致用了，「以前讀書時有份功課，係關於點樣數碼化一個行業，所以返嚟舖頭，我開始開Facebook Page教海味知識，同埋喺網上都可以買海味。」

與好友夫婦出版手繪海味書

平日Ivy早上會在店內處理各區不同地方的訂單，到下午則會專注做零售生意，與客人傾談、溝通，「有時客人啲問題我都冇諗過，有時佢哋仲會教返我煲湯，我覺得呢啲係做寫字樓唔會有嘅經驗。」過程中，Ivy結識了一對80後烹飪KOL夫婦、開設專頁「榮式住家飯」的楚榮和波屎，三人在不斷交流煮食、煲湯心得之下成為好友。他們同時發現，坊間對於處理海味的疑問大多相似，因此決定一同出版書本《海味遇上湯》，推介湯水之餘同時一併解答所有疑難。太太楚榮指，書本以用家的角度出發，而書中食材圖案全由波屎手繪而成，「希望畀大家知道，煲湯、買海味唔係一件老土嘅事，唔應該係大個先去諗，應該後生時已經養成有煲湯習慣。」