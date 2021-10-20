景林法團改選　300多名街坊排隊投票　處理問題授權票5小時後流會

將軍澳景林邨於今日（20日）進行法團換屆選舉，事源有一批業主因不滿邨內事務，一同組成「景林關注組」參選，早前呼籲街坊踴躍出席投票。雖然今日是工作天，不少業主需請假或早退出席投票，但於中午約12時，仍然有逾300名街坊來到社區會堂前的空地上輪候登記，目測更有不少是長者。



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在1990年落成的景林邨是「租者置其屋計劃」的屋邨，共有5,000多戶。該邨原定於今年4月召開法團業主大會，惟有指現屆法團以疫情為由把會議延期。有居民收集聯署要求補辦，最後定於今日進行法團換屆改選。據了解，今次有三組團體競逐成為新一屆法團，除了現屆法團尋求連任外，亦包括被指民建聯前區議員溫啟明支持的「景林革新聯盟」和宣稱「景林要改變」、「法團要改革」的「景林關注組」。

有關注組成員指，選舉多次受到莫名其妙的騷擾，包括有黑衣男子尾隨他們到住宅樓層，而男子其後被揭發是外邨人；亦有街坊在月初收到傳單，指控關注組涉嫌協助前區議員張偉超「宣揚港獨」等。此外，關注組亦一度不滿，現屆法團將大會訂於周三下午的工作時間舉行，令不少業主要請假、早退等才能出席投票。

由中午12時起至傍晚5時，大會仍在處理有問題的授權票。關注組在facebook直播一度表示，現場有可疑人士向街坊拿取授權票，經追問後，遭可疑人士惡言相向，其後涉事人士便走入會場。此外，關注組亦對現場處理無效票的速度感到不滿，直指在場職員手腳慢，有拖延之嫌，並尋求現屆法團主席洪天求回應，但未能成功找到他。現場消息指出，投票時間會延長至晚上8時。

至傍晚6時，大批業主到場，現屆法團成員宣布流會，現場業主一度鼓譟，並與法團對質表達不滿，亦有數名軍裝警員到場。