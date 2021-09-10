彩明苑失款案｜法團管委會成功換屆　關注組：未來仍需努力

將軍澳彩明苑業主立案法團本年6月爆出遭物管經理「穿櫃桶底」案，涉款更達數千萬元，不少居民質疑舊法團失職。屋苑日前（6日）舉行業主大會改選管理委員會，由居民自發組成的「關注彩明」派出13人參選，在舊法團未有爭取連任的情況下，13人名單自動當選。「關注彩明」接受訪問時稱對踢走舊法團固然十分高興，但未來仍要繼續努力，「始終要面對嘅係屋苑問題，唔希望（法團）再落入立心不良嘅人手中。」



法團失款案令業主醒覺

「關注彩明」發言人王太表示，該組織由一班關心屋苑的居民自發組成，源於2019年區議員陳緯烈當選時被諸多刁難，久久未能租用辦事處。當時有街坊開始聚集起來希望表達意見，「一開始好多人只係幕後，屋苑年長嘅人較多，後生一輩好多唔係業主，如果唔係發生虧空公款案件，好多人都覺得事不關己、好冷漠。」

她指，過往最大困難是「叫人出嚟」，但失款案令不少人醒覺。事件發生後，關注組為了解事件來龍去脈，希望派出7名成員加入法團，並在7月底的特別業主大會成功當選，惟有關注組成員表示，加入法團後仍一直與原任委員無法溝通，組新法團參選成為唯一選擇。王太坦言，雖然他們是一班有心人，但形容只是沒有法團管理經驗的「BB班」，過去曾向多個有經驗的屋苑「取經」。而在本月6日彩明苑舉行的第9屆業主立案法團管理委員會重選中，13位「關注彩明」的業主獲街坊支持，全數自動當選。

關注組稱須釐清責任及事件真相

「關注彩明」其後在Facebook專頁指出，除了數以千萬元的儲備被掏空，屋苑同時亦欠下多間服務供應商費用，揭發舊法團委員管理問題千瘡百孔。王太形容，當選一刻大家「好開心」，但同時知道未來有很長日子仍要繼續努力，希望推動每個小業主都關心屋苑事務，尤其是將消息公開發放原應是法團義務，「就算下屆我哋輸咗，都要畀啲業主知道，唔好等有事發生先做就已經太遲。」組織又表示，會竭盡所能找出事件真相及釐清責任誰屬，務求將各業主的損失減至最低；同時承諾會增加管理透明度，讓更多街坊參與屋苑管理事宜，共同打造一個安居樂業住所。

將軍澳彩明苑法團款項早前遭人非法挪用，涉及數千萬元存款不翼而飛，並拖欠多間服務供應商逾千萬元款項，法團及屋苑管理公司先後報警求助，警方經調查後拘捕一名48歲姓黃物管男經理，懷疑與案件有關。被捕男子已被控以一項「盜竊」罪，案件７月2日在觀塘裁判法院提堂。