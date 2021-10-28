研究指近6成單身人士及情侶認為生育非必須　教育問題成最大考量

據政府統計處數據，本港出生人口在去年跌破5萬，死亡人口更首度多於出生人口，情況令人擔憂。有機構為了解港人的結婚及生育意向在早前進行調查，研究發現近6成受訪單身人士及情侶認為生育並非必須，當中子女教育問題為他們最大的考慮因素。調查機構表示，新一代生活態度改變，多以自我及快樂為先，加上疫情及住屋問題等所造成的不穩因素影響下，使他們未有生育意欲。



單身人士及情侶結婚生育意向調查由交友約會公司香港婚活於今年9月至10月初分別透過電話、網上問題及街頭訪問形式進行調查共有719名單身人士及有伴侶人士接受訪問。當中，單身人士為482人，有伴侶人士為237人。受訪者年齡主要分布在25歲或以上，男女比例各約佔一半。

近6成的單身及有伴侶受訪者大多都認為生育並非必須的，當中使他們不會考慮生育的主要原因為擔心子女的教育問題，其次則是經濟環境、財政能力不足及擔心居住問題等。（Photo-ac）

調查顯示，9成受訪單身人士皆有結婚意向，當中有約4成希望在找到適合伴侶後在2至3年內結婚。而有伴侶的受訪者中則過半表示有考慮結婚，大多希望在1至3年內進行。惟近6成的單身及有伴侶受訪者大多認為生育並非必須，當中使他們不會考慮生育的主要原因為擔心子女的教育問題，其次則是經濟環境、財政能力不足及擔心居住問題等。

香港婚活創辦人張惠萍解釋，普遍受訪者認為教育子女的責任及壓力大。加上新一代尤其90後的生活態度改變，由以往較嚮往家庭生活不同，他們較偏向以自我和快樂為先。近兩年的疫情亦帶來許多不穩因素，或使他們因而卻步。（曾鳳婷攝）

香港婚活創辦人張惠萍解釋，普遍受訪者認為教育子女的責任及壓力大。加上新一代尤其90後的生活態度改變，由以往較嚮往家庭生活不同，他們較偏向以自我和快樂為先。近兩年的疫情亦帶來許多不穩因素，或使他們因而卻步。研究亦指出，受訪單身人士及有伴侶受訪者均認為，提供生育獎金及提供可負擔的幼兒托管服務能鼓勵市民生育。單身人士亦希望政府能協助家庭置業，營造一個更適合生育的環境。

建議政府提供生育基金及家庭置業津貼

張惠萍指出，香港的育兒成本高昂，以往常提到以400萬養大一個孩子已不能實現。為幫補家計，現時不少婦女要出外工作賺錢，難以兼顧照顧孩子。加上香港樓價高企，不少已婚夫婦因住房問題影響下，婚後仍是分開居住。「我平時接觸到有啲客人，兩公婆結咗婚，但因為排緊居屋，未買到樓，都要等可以同住之後，先考慮生仔」。她建議政府能提供生育基金及為家庭提供置業津貼，以降低市民的生育負擔，繼而增加市民的生育意欲。

香港婚活另一名創辦人黃嘉如則建議政府加長法定有薪產假，與歐洲國家看齊，鼓勵市民生育。（曾鳳婷攝）

香港婚活另一名創辦人黃嘉如則建議政府加長法定有薪產假，與歐洲國家看齊。她提到，現時14周的產假對於要生產的媽媽極其緊絀，如產前僅有一個月準備，分娩後「坐月」連同與陪伴孩兒的時間，不足4個月便要復工，相比歐洲多個國家，包括瑞典480日、挪威56週等，更是差天共地。「有啲媽媽產後身體未回復好，就要為咗保住份工，保住生計，而拖住一個差嘅身體去返工」，她認為增加市民的侍產假能提高港人的生育意欲。