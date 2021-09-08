生育率創新低　政府指受3個因素影響　專家：幼稚園或面臨閉校潮

本港生育率持續下跌，2020年生育率僅得0.87，據政府統計數字，每一千名女性約有868名嬰兒出生，較2017、2018、2019年的數字都要少。政務司司長李家超認為，出生率下降的情況與其他已發展的的經濟體如新加坡、南韓等相類似，政府過分干預未必恰當。升學教育及兒童發展專家則表示，幼稚園收生不足是不爭事實，相信以參與學券的幼稚園首當其衝。



本港出生率持續下跌，2020年更創下近年新低。據政府統計數字，於2017至2019年平均一名女性會生育一名嬰兒（數字分別為1.125(2017)、1.07(2018)、1.05(2019)）。在2020年生育數字大幅下跌，每1千名女性僅生育868名嬰兒，生育率為0.87。

政務司司長李家超書面回覆議員提問時指出，自九十年代中，本地生育率一直維持在0.9至1.3之間，香港生育率低主要是獨身女性比例增加、遲婚和延後生育所致。其中，2020年的總和生育率受疫情影響而進一步下降，有關現象亦於其他亞洲地區或國家出現。

他又指，一個家庭考慮是否生育取決於不同因素，包括個人選擇、生活模式的取捨、經濟和社會情況等，而生兒育女是家庭重要的決定，政府過分干預未必恰當；政府亦未有就生育率制訂警戒線。

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升學教育專家：幼稚園收生不足乃不爭事實

升學教育及兒童發展專家Ken Sir直言：「幼稚園收生不足是不爭的事實，所以幼稚園倒閉絕對不足為奇。」他估算，全港幼稚園K1學額約有9萬，但近年的出生率達不上這個數字，據已知數據估計幼稚園收生不足率至少達3成。

不過，Ken Sir指出生率低雖然令幼稚園出現收生困難，但並不代表香港家長就容易安排子女入讀心儀學校。香港家長喜歡的熱門幼稚園屈指可數，當中提供半龍或全龍學制的學校更是多年來受家長趨之若鶩；另外一些升小成績亮麗的學校更是受家長歡迎。在社會運動及疫情下，分校和班數不跌反加、繼續擴展，如學之園幼稚園，情況亦反映了家長對於選校的取態。

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故Ken Sr認為受到出生率下降影響，首當其衝是參加了「學劵」（免費優質幼稚園教育計劃）的幼稚園，尤以下午班更是重災區。香港家長相對喜歡沒有參加學券的幼稚園，認為此類學校的學術水準較高，外藉老師人數較多，學術資源更豐富，加上近年多的網上授課，兩者的資源運用更給家長有更大比較。「近年有部分幼稚園在辦學時會向政府申請辦私立小學，務求做到一條龍，避免被時代淘汰，例如德萃幼稚園、保良局建造商會學校。」