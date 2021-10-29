世界中風關注日｜本港死亡率高達42.3%　留意7大中風症狀警示

中風為本港第四大常見死因，在上年度便有3,164人因中風死去。世界中風組織將每年10月29日訂為「世界中風關注日」，呼籲世界各地提升對中風的關注，衛生署建議市民應採取健康的生活模式以降低中風風險，如察覺有中風徵兆，應盡快求醫。



中風為導致本港市民發病及死亡的主因之一，在2020年時，本港有3,164人因中風死亡，死亡率為42.3%（按每十萬名人口計算）。據政府統計，近十年患有中風的人數升幅增加，由2009至2010年度的37,800人，升至2018至2019年度時的57,500人，升幅為52%。

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研究指九成中風病例涉及十個風險因素

衛生署發言人表示，中風屬於急症，成因是大腦動脈被血凝塊堵塞或破裂，血液無法輸氧和營養至腦部，從而導致腦損傷及身體出現不同程度的殘障，例如肢體無力、語言障礙、記憶力減退、半身不遂，甚至死亡。

另有一項國際研究指出，全球90.7%的中風病例是由10個風險因素共同導致的，包括吸煙、飲酒、不健康飲食、缺乏體能活動、社會及心理因素、中央肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病及心臟問題。

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健康生活防中風 留意7大中風症狀警示

衛生署呼籲市民應採取健康的生活模式以降低中風風險，例如戒煙、避免飲酒、保持均衡飲食及多做體能活動，亦建議市民應市民應定期接受「三高」（即高血壓、高血糖及高血脂）檢測，有助及早安掛介入措施或治療，防止疾病惡化及出現併發症。

當局提醒，市民應熟悉中風的症狀警示，如發現有這些徵兆，應盡快求醫，中風的症狀警示包括：

•面部、手部或腿部（特別是身體其中一邊）感到麻痺／無力；

•突然嘴歪、流口水；

•突然口齒不清或理解困難；

•突如其來的劇烈頭痛；

•單眼或雙眼視力模糊；

•吞嚥突然出現困難；及

•暈眩、失去平衡、手腳不協調、噁心及嘔吐但原因不明。

為嚮應「世界中風關注日」，香港中風學會於今天（29日）在網上舉行「世界中風關注日2021避風港音樂會」，更為是次活動創作了主題曲「逆風而行」，寄寓大眾與中風患者並肩同行。