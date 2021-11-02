屯門南延綫車站採三層高架設計　區議員憂破壞屯門河景觀

政府早前落實興建屯門南延綫，由屯馬綫現時的終站屯門站，向南伸延2.4公里，港鐵及路政署昨日（1日）向區議會提交文件，交代屯門南延綫初步設計方案，並於今日（2日）在屯門區議會上討論。由於屯門南延綫設計採用高架形式，有區議員表示擔心會破壞屯門河景觀，港鐵代表則回應指，將於環評報告內提及景觀評估問題，環保署及建築部門亦會作出考量。



政府早前落實興建屯門南延綫，由屯馬綫現時的終站屯門站，向南伸延2.4公里，港鐵及路政署昨日（1日）向區議會提交文件，交代屯門南延綫初步設計方案，並於今日（2日）在屯門區議會上討論。（呂凝敏攝）

根據港鐵及路政署提交區議會的文件，屯門南延綫長約2.4公里，將屯馬綫由屯門站以高架橋向南延伸至屯門碼頭附近的新終點站屯門南站，亦會途經另一個新站第16區站（暫名），將屯門市中心南面社區包括屯門碼頭一帶，與屯馬綫連接起來。

港鐵代表在區議會上簡介屯門南延綫初步設計方案，第16區站擬設於現時屯門游泳池的位置，採用三層設計的架空車站，上層及中層分別是月台及車站大堂，車站出入口則設於中層及地面。而屯門南站則為架空車站，擬設於湖景路，包括夾層及上層的大堂及月台，港鐵建議鄰近車站的部分湖景路花園改建為車輛上落客區，方便乘客轉乘其他交通工具。

根據港鐵及路政署提交區議會的文件，屯門南延綫長約2.4公里，將屯馬綫由屯門站以高架橋向南延伸至屯門碼頭附近的新終點站屯門南站，亦會途經另一個新站第16區站（暫名）。（區議會文件）

屯門游泳池重置於高爾夫球中心內

此外，為配合第16區站及相關鐵路設施的建造工程，屯門游泳池、海皇路花園（包括寵物公園）及「綠在屯門」回收環保站需要拆卸重建，建議分別重置於龍澤路近龍富路橋底的綠化用地，以及屯門河東岸花園旁邊的政府土地。而屯門游泳池將於現時屯門高爾夫球中心內的練習草坪位置重置，高爾夫球中心現有的練習草坪則將與歷奇公園的原址整合。

甄紹南表示，對港鐵今日對屯門南延綫項目的簡介報告感到失望，因內容與年初時在區議會上的簡介幾乎一樣，但當時區議員已於會上向港鐵表達對社區設施重置、噪音問題等憂慮，港鐵今日的報告卻沒有回應過區議員提出的憂慮。此外，他亦擔心當湖景路花園及啟豐公廁被拆卸後，當局是否有重置或補償方案。

黃丹晴則表示，由於第16區站採用三層設計的架空車站，設施橫跨屯門河，引起街坊關注景觀問題，他亦關注工程發出噪音問題會影響居民生活，希望當局能交代如何處理上述問題。

對於屯門南延綫的高架設計，有機會玻璃屯門河的景觀，港鐵代表表示，將會在環評報告內包括景觀影響評估，環保署會作出技術考量，建築部門亦會配合周邊景觀作出設計考量。（呂凝敏攝）

港鐵代表回應指，屯門南站雖然貼近民居，但選址已盡量貼近兆禧苑商場，而且由於在設計上屬架空鐵路，會設有隔音屏障，確保行車時符合《噪音管制條例》。對於施工時產生的噪音問題，港鐵代表表示，將會傾向預製組件，以吊運形式運到現場組裝，盡量減低噪音。對於有居民反映擔心架空設計影響屯門河景觀，港鐵代表表示，會在環評報告內包括景觀影響評估，環保署及建築部門亦會配合周邊景觀作出考量。此外，他亦提到在工程完結後，會於啟豐公廁原址附近重置。

黃虹銘指，港鐵在會上播放的屯門南延綫宣傳短片中，提及項目會吸引更多人流，令屯門碼頭的居民擔心會否令外區人湧入住宅區，影響社區生態。此外，他擔心湖景路路程既短，本身交通又已十分繁忙，如要拆卸湖月橋及兆禧橋並加設臨時過路設施，會令交通更不暢順，希望當局能顧及上址的交通問題。

有區議員指，港鐵在會上播放的屯門南延綫宣傳短片中，提及項目會吸引更多人流，令屯門碼頭的居民擔心會否令外區人湧入住宅區，影響社區生態。（呂凝敏攝）

而周啟廉則關心第16區的消防局及救護站是否需要就項目而搬遷，而游泳池於哥爾夫球場的練習草坪重置後，將由七個池變成六個池，希望當局交代將如何補償。周啟廉亦擔心目前哥爾夫球場的泊車位置已不足，促請當局考慮加建停車場以應付使用者的需要。陳有海擔心寵物公園重置於龍澤路，空氣會十分污濁，盼當局能認真考慮選址位置。

港鐵代表回應指，湖景路花園將會貼近屯門南站的其中一個出入口，整個屯門南站將於湖景路上空，設計上可保留四條行車線，亦有空間加建上落客區。而湖月橋拆卸後，會興建地面過路設施代替，兆禧橋則是臨時拆卸，當局亦會增設臨時地面行人過路處，並作出交通評估，未來會將意見在區議會上交代。而屯門南站的橋底位置亦會進行綠化工程。

屯門區議會補選新主席之位，由建制派陳有海（藍衣者）抽籤勝出。（呂凝敏攝）

建制派陳有海抽籤當選新任主席

港鐵代表強調，位於第16區的消防局及救護站毋須就項目而搬遷；游泳池於哥爾夫球場的練習草坪重置後，當局會考慮加建泊車位置，該處亦有不少公共交通設施，可供市民使用。對於有人擔心於迴旋旁設置寵物公園，會引起污染問題，但因不少持分者希望能在屯門河（東岸）花園原址重置，故決定將寵物公園設於上址，當局亦會考慮將寵物公園與屯門河（東岸）花園合併。

此外，由於屯門區議會前主席陳樹英今年7月辭職，區議會曾分別於7月底及9月中旬舉行會議補選新任主席但均流會告終，今日在會上進行補選投票。民主派江鳳儀因病缺席會議，出席會議的泛民區議員有6人，建制則有4人。工聯會陳有海及民協甄紹南在兩輪投票中各取5票，最終陳有海在抽籤程序中，抽出較大號碼而當選新任主席。