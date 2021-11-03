單手操控「輪椅界Tesla」旅行無障礙　用家：仲有隻手拖住太太

隨着本港安老服務需求急增，各式各樣的樂齡科技亦每年推陳出新，提升長者及殘疾人士的生活質素。「樂齡科技博覽暨高峰會2021」今日（3日）起一連四日在灣仔會展舉行，有參展商引入具「輪椅界Tesla」之稱的最新型號智能電動輪椅代步車，同場展出逾過百款創新樂齡科技產品，觀眾可免費入場參觀。



政府連同社會服務聯會舉辦的第五屆「樂齡科技博覽暨高峰會2021」，由即日起至本月6日在香港會議展覽中心舉行，入場費用全免。是次博覽吸引百幾間參展單位，並展出近600件樂齡科技產品。活動亦設有四個主題館，包括「跌倒預防及偵測」、「互動體驗運動場」、「智慧城市 優質服務」及「樂齡美食市集」。

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參展商文化村在2019年把WHILL智能電動輪椅引入香港，隨即引起廣泛關注，更被冠以「輪椅界 Tesla」的稱號。今年文化村再為香港輪椅使用者從日本引入最新升級型號WHILL Model C2 智能電動輪椅代步車，並在樂齡科技展首度登場。文化村邀請到WHILL智能電動輪椅的用家Simon分享使用體驗與感受，並為最新升級型號「開箱」。

用家分享以往使用手推輪椅較危險

社會上不少人認為輪椅人士出門不便、出國更是夢話，但今年60歲的Simon便身體力行告訴大眾，輪椅人士要「打破地域界限」絕非難事。Simon在約五、六年前開始使用手推輪椅代步，他形容手推輪椅較危險，在上落斜波時因為摩擦力大，容易發生意外，「隻手收下放下，好易出煙」，自購入WHILL後，他的生活體驗亦有了翻天覆地的變化。

Simon熱愛旅行，經常會到外國出行，使用WHILL的短短數年，已分別與它結伴走過北海道、東京、大阪及泰國等地，一路暢通無阻。Simon表示，以前去旅行時需要家人推他前行，「太太好辛苦，𠵱家舒服咗好多。」，他指因為智能輪椅可在5厘米範圍的梯級上落，令他出遊比以前更方便。在本地遊方面，Simon形容使用WHILL去長洲搭船、港鐵上落「完全冇問題」，甚至可輕鬆登上海洋公園的纜車欣賞風景。

以手機程式操作 活動不再受限於樓梯

對於不少輪椅人士而言，樓梯級是他們前進的最大阻力。Simon表示，有很多餐廳並不歡迎輪椅人士用餐，入口處的梯級拒人於門外，平時要「睇住樓梯級做人」，太太更笑言那些餐廳是「高級餐廳」。不過自購入WHILL後，Simon可輕鬆出入大部份餐廳，更可在用餐時把電動輪椅鎖在門外，要用「Smart Key」或手機應用程式才可解鎖，不用擔心被偷走。Simon以往每天開車來回鴨脷洲與堅尼地城上班，現時則以WHILL代步，他指「返工嘅途中可以周圍望下，感受生活，買杯咖啡都仲得，以前揸車做唔到呢啲嘢。」

新款設計盼令使用者更獨立

WHILL的電動輪椅系列希望可以令使用者變得更加獨立，Simon指購入後，太太除了減輕生活上負擔外，亦感到很安心，WHILL的設計令輪椅人士出行更方便，太太不用時常「擔驚受怕」他在街上會跌到。

此外，Simon在空餘時間亦會與太太在公園散步，太太可使用手機應用程式控制輪椅跟隨他們，「我一攰架車就係旁邊，咪可以坐得。」不同於以往需要用雙手吃力地操控輪椅，WHILL可令用家騰出一隻手進行其他活動。

同於以往需要用雙手吃力地操控輪椅，WHILL可令用家騰出一隻手進行其他活動。（黎倩婷攝）

平時揸住呢度（遙控），我仲有隻手可以食雪糕、拖住太太。 WHILL智能電動輪椅使用者Simon

試用最新型號後，Simon表示會考慮購入。最新型號除保留藍牙遙控功能外，更增設了後輪懸掛避震系統，Simon指，如遇到某些凹凸不平的地形時， 新一代的擺幅較「柔軟」，進一步提高乘坐舒適性，令行駛時更為穩定、靈活穿梭街道。另外，系列主張讓輪椅人士可以探索更多地方，新型號在泥地、碎石地、沙地上皆行走自如，並加設方便夜行的紅燈和購物籃。

機構推短期電動輪椅租賃計劃 日租低至$48

文化村亦推出「WHILL 電動輪椅租賃計劃」服務予有短期復康或短途出遊需要的人士，以「以租代買」使用WHILL個人智能電動輪椅代步車，租賃期由一星期至18個月不等，日租費用更低至$48，有專人跟進及教導如何操作。

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面對人口老化，本港安老護理業人手不足的問題持續多年難以解決，有參展商展出及示範電動翻身輔助工具「VENDLET Basic 翻身輔助工具」，由原先需要2至3人完成的動作縮減至1人，護理人員可獨自完成整個翻身過程，有助減省人手。