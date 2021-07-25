鄉郊都有樂齡科技？　中學生設計出「貼身」產品獲獎

樂齡科技不但讓長者活得自在，同時拉近他們與年青人的距離，嶺大早前舉辦地區鄉郊樂齡科技設計比賽，兩間屯門中學生憑「免提追蹤買餸車」及「地表最強拐杖」獲獎，亦有長者義工分享參與動畫的感受，嶺大稱一直致力推動建構長者及年齡友善城市，尤其疫下很多活動暫停，欣喜年輕人堅持創作，造福長者群組。



嶺南大學亞太老年學研究中心早前舉行賽馬會齡活城市計劃「鄉郊樂屯元」地區計劃成果分享會暨STEM設計比賽頒獎禮，分享由嶺大主導的地區計劃的經驗及成果、嘉許長者義工（「樂居之友」）積極推廣長者及年齡友善社區，並頒發獎項予「拾步鄉居共建鄉郊STEM設計比賽」的得獎中學隊伍。

典禮開始期間，首次播放真人圖書館動畫，擔當真人圖書的長者義工分享其參與感受，期望透過計劃為自己居住的社區作出貢獻，讓公眾更深入了解新界鄉郊長者的居住情況。

拾步鄉居共建鄉郊STEM設計比賽同時公佈賽果，主辦單位經審視後宣佈天主教培聖中學生設計的「免提追蹤買餸車」及東華三院邱子田紀念中學生創作的「2020年度地表最強拐杖」獲獎，學生代表上台稱計劃能促進跨代交流，令他們更了解鄉郊長者的需要，並期望設計的作品於未來能惠及長者，便利他們的生活，也讓長者感受到年輕人對他們的關懷。

疫下活動暫停 不減年輕人為長者設計決心

嶺大副校長莫家豪教授致辭時稱，嶺大一直致力與不同伙伴共同推動建構「長者及年齡友善城市」，惟受到新冠肺炎疫情下，許多實體活動被迫暫停，定期家訪活動無法如期進行。儘管如此，嶺大項目團隊和機構伙伴迎難以上，製作多元化的網上素材、進行網上培訓，並邀請長者製作影片，透過社交媒體與鄉郊長者分享。他亦欣喜地看到年輕人運用STEM知識，設計樂齡科技產品回應鄉郊長者的生活需要。

嶺大於2018年起主導開展「鄉郊樂屯元」地區計劃，旨在透過舉辦不同活動和多元化的推廣工作，提升屯門及元朗區的長者及年齡友善程度，促進區內鄉郊長者鞏固鄰舍關係，為他們提供支援及送上關懷。