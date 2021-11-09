癌症康復者維港揚帆宣揚活出第二人生信息　盼更多人關注癌症

由癌症資訊網慈善基金主辦的「維多利亞港帆船暨體驗日」早前於香港遊艇會舉行，活動由一位曾患癌病的有心人全力贊助，並由Pandora級別的帆船及團員支持。活動邀請了一班癌症康復者參與，藉此鼓勵他們嘗試更多不同類型的運動，積極活出精采第二人生。



癌症近年的發病率日趨上升，亦有年輕化趨勢。2019年，本港癌症的新增個案達至35,082宗，按年增加3.1%，平均每日有96人確診癌症，相比2009年的25,977宗新症，過去10年的升幅達35%。癌症資訊網表示，雖然個案數字不斷攀升，但隨着醫療科技進步，一般癌症只要及早發現及適時接受治療，可大大提高存活率。

活動參加者、乳癌康復者Jennifer則表示，非常幸運能夠參加這次帆船體驗活動。（癌症資訊網慈善基金提供圖片）

為了鼓勵癌症康復者嘗試更多運動，積極活出精采第二人生，癌症資訊網慈善基金早前舉辦了「維多利亞港帆船暨體驗日」，邀請一班癌症康復者參與。癌症資訊網慈善基金代表、淋巴癌康復者Katy表示，現今都市人生活繁忙，容易忽略自己的身體，「當時我身體出現了問題也沒特別理會，延誤數月才正式確診患癌，幸運仍能活過來」，她慨嘆看見很多人因為延誤治療而失去生命，希望透過舉辦這次活動，讓更多人認識和關注癌症。

一班癌症康復者早前參與「維多利亞港帆船暨體驗日」。（癌症資訊網慈善基金提供圖片）

活動參加者、乳癌康復者Jennifer則表示，非常幸運能夠參加這次帆船體驗活動，「本以為只是坐下欣賞風景，原來當中充滿變化、思考、應變，更要發揮體能上的極限等，有幸可以親身體驗如何收放繩索、起帆及掌舵，並與船隊分享我的抗癌故事，互相交流，確實是十分有意義的活動」。另一名乳癌康復者Jessie亦十分享受這次活動，「是知識型運動，一啲都唔簡單，非常好的體驗！」而骨癌康復者Jasmine則表示，這次活動是她第一次接觸帆船，「原以為會很艱辛，想不到如此有趣，亦讓我體會到乘風破浪時，團體合作的重要性，當中有很多技巧及術語需要認識，期待下次再舉辦類似的活動」。