殘疾人士下周日免費乘坐多種公共交通工具　同行照顧者亦受惠

每年12月3日為聯合國所定的「國際復康日」，香港復康聯會及香港社會服務聯會為響應活動，聯同不同機構推出「殘疾人士免費乘搭車船日」，以倡導殘疾人士融入社會。持有殘疾人士登記證的市民，均可與一名同行照顧者在下周日（14日）免費乘搭多項公共交通工具，包括港鐵、九巴、新巴及城巴等。殘疾人士當日亦能免費參觀康文署轄下的博物館、使用游泳池設施及遊覽濕地公園。



「殘疾人士免費乘搭車船日」於下周日（14日）進行，持有殘疾人士登記證的市民可免費乘搭多種公共交通工具。

「殘疾人士免費乘搭車船日」於下周日（14日）進行，持有殘疾人士登記證的市民可免費乘搭多種公共交通工具。（資料圖片）

在港鐵方面，合資格人士可於當日使用其註有「殘疾人士身分」的個人八達通進出港鐵站，八達通將不會被扣除車費。他們亦可以選擇前往設於各港鐵站及機場快綫站的客務中心或聯絡車站職員，向車站職員出示「殘疾人士登記證」，說明目的地，以索取當日有效的單程車票 （東鐵綫頭等、城際客運服務及高速鐵路除外）。如有照顧者陪同，亦可額外索取一張單程車票。

免費參觀康文署轄下博物館及濕地公園

九巴及新城巴方面，合資格人士在上車時向巴士車長出示「殘疾人士登記證」，使用註有「殘疾人士身份」的個人八達通拍卡，即可與同行一名照顧者免費乘搭。天星小輪方面，殘疾人士入閘時向碼頭職員出示「殘疾人士登記證」，持證之殘疾人士及其一名照顧者即可免費乘搭。新渡輪僅適用普通渡輪普通客位及部分航線，包括中環往來長洲、中環往來梅窩、橫水渡 (坪洲 – 梅窩 – 芝麻灣 – 長洲)、北角往來紅磡，及北角往來九龍城。綠色專線小巴則只適用於部份路線，包括15、15A、15M、16、17、17M及108A。

至於康文署轄下的博物館、游泳池設施及濕地公園，合資格人士只需要進場時向職員出示「殘疾人士登記證」，即可與同行一名照顧者免費參觀。

當天免費入場參觀場所：（包括康文署轄下的博物館、游泳池設施及遊覽濕地公園）

