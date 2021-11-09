逾八成受訪殘疾人士稱小巴上落不便　低地台小巴「等三個鐘都冇」

香港推動無障礙社會多年，但有機構的調查發現，社區環境對殘疾人士的方便程度只屬一般，當中有逾八成殘疾人士認為，乘搭小巴很不方便，對其無障礙程度的評分在五分之中只有不足兩分。研究又發現，殘疾人士和長期病患者的社會參與度和歸屬感偏低，促政府全面普及無障礙的士和公共小巴的藍圖和策略，以及為不同專業人士提供無障礙培訓，提高對殘疾人士及無障礙法規，設計及管理維修知識。



香港復康會於本年8月至9月進行了「殘疾人士社會參與和共融研究」。（呂諾君攝）

香港復康會於本年8月至9月進行了「殘疾人士社會參與和共融研究」，以隨機電話訪問和網上問卷形式，收集了500名15歲或以上公眾人士，以及321位殘疾人士、長期病患者及其照顧者的回覆，並將之納入分析。

近三成受訪殘疾人士感被高程度歧視

研究發現，大多數受訪的殘疾人士和長期病患者自覺社會參與度和支援偏低，自我形象低落，殘疾人士與其他人交流、 使用社區設施和參與社區活動時，受訪殘疾人士和長期病患者同意曾因殘疾而分別感到不受歡迎（30.5%）、遇上不善對待（29.3%）及感到害怕或不耐煩（26.2%）， 更有27.2%殘疾人士受訪者因殘疾而感到被高程度歧視。

被問到對香港無障礙環境的看法，研究中有82.7%殘疾人士受訪者認為，乘搭小巴較不方便；有44.1%則認為乘搭的士較不方便。此外，有超過五成人認為公共運輸交匯處中的輪椅人士上落車處、公共行人通道的樓梯或斜道，以及郊野公園的殘疾人士洗手間使用時都較有障礙。有31.4%受訪的殘疾人士認為，外在環境的無障礙程度是最大影響充實生活的因素。

無障礙關注平台成員麥耀強指出，輪椅人士出行如要乘搭的士，需付上100多元的附加費，而低地台小巴則供不應求。（呂諾君攝）

市面僅約200輛無障礙的士 輪椅人士：未試過截到

無障礙關注平台成員麥耀強指出，輪椅人士出行如要乘搭的士，需付上100多元的附加費，而政府稱市面上有約200輛無障礙的士，麥指「未試過截到」；在低地台小巴方面，他聽聞營運商說成本太貴，現時全港只有兩輛投入服務，他自己又曾作實測，發現「等三個鐘都冇」。此外，麥指出希望巴士能增添雙輪椅位應付需求，同時在巴士站排隊位置加設指示，讓輪椅人士優先上車，「點解我哋要排第一個位呢，因為要畀車長見到有輪椅，泊車時近啲行人路，塊板先會落得到。」他又指，外國洗手間、商場都有使用電趟門，對殘疾人士來說較為方便。

香港復康會復康部高級經理潘友為指，殘疾人士能否在社會共融，除受自身健康狀況影響，也受外界對殘疾人士的看法、支援及社區環境無障礙程度影響。他指出，雖然近年社會對無障礙設施的認知已有所提升，在公眾空間增設如斜道、 升降機及引路磚等的相關設施，惟社會的無障礙設施仍有進步空間，「多咗設施會有個錯覺，但其實喺用家角度，仲有好多問題未解決。」

他又形容，殘疾人士的社群意識可作為評估殘疾人士是否共融社會的指標，認為此量度現時仍屬較低水平，需要多方面的介入，建議政府制定全面普及無障礙的士和公共小巴的藍圖和策略，以及為不同專業人士提供無障礙培訓，提高對殘疾人士及無障礙法規、設計及管理維修知識。另政府及相關團體可加強社區教育，透過舉辦體驗式活動，讓一般市民了解和體驗殘疾人士在日常生活面對的問題。此外，他舉例指出現時輪椅人士即使到達沙灘也是「落唔到沙」，建議政府部門和業界發展本地可持續的無障礙旅遊，以及將離島碼頭、渡輪等無障礙化。