Foodpanda送遞員發動六區罷工　婚攝老闆空運工轉職求生變吊命

本港外賣平台Foodpanda引發勞資糾紛。有送遞員不滿公司不斷下調每張訂單的最低送餐費至廿多元，加上派送系統混亂，出現步兵跨區派送或為已倒閉餐廳接「鬼單」，甚至有員工被無理強制停工，今明兩日發起至少六區工業行動，車手集體上線休息不接單，迫使公司與員工展開對話，今午有數十名送遞員在Pandamart門巿外聚集抗議，高呼口號﹕「抗議公司無理減薪」，有疫下受影響的婚紗店老闆及貨運員工轉職求生，眼見單價不斷減，擔心無法養家，被迫現身抗議。



六區員工罷工上線休息不接單

今次響應工業行動的Foodpanda送遞員，據知合共有200至300人，包括港人及南亞人，主要分佈於九龍灣、九龍城、青衣、觀塘、荃灣、尖沙咀六區，不排除稍後再有其他地區加入，員工包括徒步送餐的步兵及俗稱騎兵的電單車手及單車手，今明兩日行動主要癱瘓Pandamart門巿及送餐系統，集體上線但休息不接單，令大量送遞單無法成功派出，迫使公司作出具體承諾與回應。

其中位於觀塘榮業街的Pandamart門巿，下午5時許，數十名車手、步兵及單車手陸續抵達，並且聚集在門巿外舉起標語及高叫口號「抗議公司無理減薪」，不滿Foodpanda今年起不斷下調每張單價的服務費，以致送遞員收入大減。

他們其後在門巿抗議及遞上請願信，至晚上七時暫時結束，明日再續，代表鄭先稱不再忍受公司不斷減低每單服務費，提出公司必須保證車手每單服務費50元，步兵及單車手每單35元，若公司堅持不肯面對面對話，不排除周一會有升級行動。

婚攝師失業轉送外賣 服務費減收入跌兩成

其中一名現身抗議的員工Boss（化名），本身是一名婚紗攝影師，早年開設婚紗公司自營，惟受到疫情影響，公司被迫關閉，他亦要重新搵工，大約兩年前開始加入Foodpanda成為電單車手。他指原本收入尚算穩定，惟今年開始不斷下調單價，由以往每單送遞服務費由55元不斷下降至43至44元，若系統派出孖單，即同一或相連餐廳送至就近目的地，第二單的服務費更進一步降至36元，以他為例，電單車手每日工作九至十小時，接到15至20張單，目前每單服務費至少減少10元，收入下跌兩成，再下降將無法維持生計，「我養住四個，最細個囡先得一歲幾，呢家內地政府要求美團為員工買保險，我哋呢度養車，保險都係靠自己，再唔出聲全行都會咁榨壓，難聽啲講句衰過喺大陸。」

另一名27歲南亞電單車手Waqas Fida在機場任職貨運工，但疫情令他失業，大約六個月前加入Foodpanda，他不滿系統可以無理停工，他早前便因手機在單位內沒有訊號，未能拍照上傳外賣至線上系統，結果被客人投訴即罰他暫停上線停工五日，損失大約五千元收入，幾乎等同在深水埗租用單位的大部分租金，尚要負擔照顧妻子及兩名子女的開銷。他要求公司清晰交代及取消罰停工機制，否則員工無法穩定工作下去。

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據了解，Foodpanda較早前已知悉員工發起工業行動，昨日(12日)傍晚六時透過系統發出公告，聲稱留到員工討論公司營運措施及決定，重申鼓勵員工透過rider app提出意見，公司收集一定數量的討論議題後，會安排一星期一次的討論會，共同解決問題，以及在適合對話的環境下，討論最受關注及切身性議題，並保證有關討論過後不會受到任何懲罰，促請員工作出明智決定。然而有關公告發出後，員工對公司沒有實質承諾感到憤怒，決定今日兩日如常發起工業行動。

飲食及酒店業職工總會幹事何鴻興表示，Foodpanda送遞員的不滿早已積累已久，其中該公司今年起便逐步調低每張訂單最低送餐費，步兵由平均每單35元下降至現時25元，車手則由每單45元下調至35元，減幅高達10元，只有人手吃緊地區的繁忙時段，單價才會額外增加至每單60元，但其餘大部分時間均處於下限單價；公司亦一度將接單率與單價掛勾，若員工無法達到85%接單率，每張訂單最低送餐費會統一降至20至30元，令員工薪酬大減，至九月後才取消有關做法。

系統混亂 為已倒閉餐廳派「鬼單」 迫步兵跨區送餐

而爆發工業行動的導火綫，主要是公司九月後聲稱員工可自由接單，不再計算接單率的同時，突然新設「被停工」制度，若員工連續不接三至四張送遞單，帳戶會被強制停止上線10至15分鐘，甚至有送遞員在毫無預警的情況，突然被告知暫停上線5至7日，經上總部查詢後，才被告知連續有客戶投訴外賣餐被倒瀉，便有機會被停工，即使有客人故意刁難取消訂單呃飲呃食，公司亦置若罔聞，令員工不滿一次過大爆發。

有參與罷工的foodpanda單車外賣員RS表示，公司派單系統近月變得極甚混亂，甚至出現「亂點鴛鴦」的情況，例如她駐紮在觀塘接單，系統竟然要她駕駛單車跨區到秀茂坪目的地送餐，「要我用單車上長命斜去兩公里外送餐」；她又試過因系統因未有更新餐廳名單，顧客錯誤在網上點選一間已倒閉餐廳的「鬼單」，系統再派她到餐廳取外賣，她到場後才發現原址已變成另一間餐廳，根本無法完成送餐任務，事後要她主動通知顧客，由顧客自行與客服交涉取消訂單，其間她白白耗費大半小時未能上線工作，變相扣減工作時時白做。她與同事曾就系統錯亂問題向客服反映，結果只會獲得「好遣撼未能為你解決問題」、「顧客等待中，請盡快送遞外賣至顧客手上」等罐頭食品式回應，迫使她聯同其他同事發起工業行動，要求公司正視問題。

Foodpanda：重視員工提出意見

foodpanda香港發言人回應一直視送遞團隊為重要的營運夥伴，十分重視他們提出的寶貴意見，公司留意到近日有關部分送遞員對於服務費調整的查詢，因應不同因素，例如訂單距離、送遞員的接單率、所在地區及時段等。發言人稱根據市場對送遞服務的供求調整訂單服務費，屬業界亦是foodpanda的慣常做法。公司一直亦有按照營運需要，發放「繁忙時段服務費」，以此鼓勵送遞員積極接單及回應對送遞服務的需求。

此外，公司亦持續完善整個送遞工作流程，包括提升效率、推出新送遞員獎勵、貼士功能，致力為送遞員爭取更高收益。

發言人強調送遞員一直是foodpanda的重要夥伴，公司會繼續與送遞團隊保持緊密聯繫，作出合適安排並提供更佳送遞體驗。

發言人其後補充，留意到今日有部分送遞員於數個地區，試圖阻礙其他送遞員如常工作，甚至有人在旺角pandamart攻擊一名正在取單的送遞員。該名送遞員事後面部受傷，需送院治理。foodpanda香港必須強調，所有持份者的安全是公司最大的考慮，公司不會接受傷害他人的行為。