【貳叁書房】3個90後女生貼錢開店賣文史哲書　亂世中築療癒綠洲

「理想結合衝動，奇怪以及貼地......想大家有一個空間，想像更多可能性。」這是位於油麻地「貳叁書房」的自述。三個二十出頭的女生，希望建立一個空間，讓痛苦、迷惘的人可以喘息片刻，在去年10月開了主打文史哲類書籍的獨立二手書房。三人當中有兩人仍在讀大學，靠積蓄和做兼職貼錢營運書店。在亂世中開設最不合時宜的書店？她們坦言「我哋都覺得好黐線」，但在香港最動盪不安的時刻，她們決心逆流而上，療癒自己亦為他人築起綠洲。

阿翹（左二）、Sherry（右二）與Joyce（右一）在去年10月於油麻地開了一家獨立二手書房。（「貳叁書房」提供相片）

反修例成開書店觸發點 店主Joyce：趁後生，輸得起

自反修例風波以來，香港各區烽煙四起，社會被沉重氣氛包圍，於浸大就讀人文學final year的Sherry與畢業已1年的阿翹均情緒受困，迫切需要一個空間，讓自己和其他港人「唞唞氣」。Sherry自小夢想開私人圖書館，希望能親自篩選好看和自己喜歡的書，與其他人一起分享，便決定與阿翹開一間獨立書店。

書店座落油麻地彌敦道鬧市，Sherry的大學同學Joyce受邀到書店參觀裝修，她憶述：「嗰陣佢哋仲爭拗緊地板要咩顏色，我好快就話，呢隻色啦。」兩人頓覺得Joyce的意見很有用，即場問她是否有興趣加入做老闆，Joyce隨即答應，「我做決定可以超級快，佢哋就會思前想後」。正因大家處事風格不同，做生意拍檔反而一拍即合。

Sherry跟阿翹曾是大學室友，當時兩人房間號碼「23」，加上老闆由兩人變三人，書店取名「貳叁書房」。

（魯嘉裕攝） Joyce形容自己與Sherry「讀緊會失業嘅科」，當時正焦慮畢業後應做甚麼，「本身打算做MT（見習行政管理），人工理想、生活穩定，依家做緊完全相反嘅嘢」。她坦言當下看見兩人充滿夢想的眼神而難以拒絕，「我後生，輸得起，咪扔十個（10萬元）、廿個（20萬元）出嚟囉！但我梗係無十個啦！」Joyce笑着說。

書房主要放Joyce及Sherry主修的文史哲類書本，亦混雜了阿翹主修的美術，還有音樂、雜誌等。（魯嘉裕攝）

棄「三中商」模式 賣文哲、藝術書冀普及文學

香港寸金尺土，傳統書店總是用盡每一寸空間放書，「貳叁書房」希望能讓人喘息片刻，設計着重「空間感」：高高的樓底，有落地大玻璃包圍，訪客可倚窗而坐，隨心讓陽光灑在書本上；書房中央只放坐墊，提供偌大閱讀空間，訪客甚至可以懶洋洋地攤在地板，皆因她們認為：「環境好啲先想睇書！」

書房主要放Joyce及Sherry主修的文史哲類書本，亦混雜了阿翹主修的美術類書本，還有音樂、雜誌等。Sherry認為，「三中商」選書不全面，自己的書房可以提供多一個選擇給港人。Joyce強調，書房要提供不同思想類別的書給讀者，加上二手書是別人捐贈，難以篩選，因此書房內的書不會有「政治審查」。

Joyce認為，香港文哲類讀者有自己的圈子，需要吸引新讀者才可令行業持續蓬勃，「普及文學係咪一定要降低門檻嚟吸引人呢？但降低係無止境」她稱，當有年輕人到訪書房，她們會推介較hard core書籍，如北島的《城門開》，「話畀佢哋聽，呢啲先係taste，你要去睇」。她稱書房需要提供有品味的東西讓客人接觸，「越嚟越難只會想放棄，即係呢世都唔會睇」。

Joyce又將香港教育問題癥結點出，「學生睇書從來都係老師逼，或應付考試」，當有年青人到訪，三人不會以說教方式指導對方選書，反而換個方式去推介，「麥志堅呢個作者靚仔喎」，對方便會較易入口。她又稱，校方圖書館管理員往往因為未必有時間選書，最後來來去去只有數個作家能入校，「學校選書未必能吸引年輕人，係咁睇魯迅，寧願打機啦」。

逆市開書房：我哋都覺得好痴線

連場警民衝突，各區有連鎖店、小店結業，三名女生在香港最動盪不安的時候貼錢開書店，笑稱：「我哋都覺得好黐線！」但她們認為「如果情況咁差都撐得過，就無嘢撐唔過」。Joyce稱，書房很多東西都是低成本，她們會自行鋪地板、用二手傢私、家人做燈生意、朋友懂裝修，「書房內最貴係咖啡機，過萬蚊，但都係阿翹哥哥送」。加上大學教授捐贈圖書，再靠師兄、師姐拉關係回收二手書，書店才得以成立。

雖均巿道差，但舖租依然高企，三人靠不斷兼職、補習、教結他賺錢補貼交租，其他時間更會參與反修例運動，結果捱出大小毛病來：Joyce胃出血；阿翹要看物理治療；Sherry原本斷了一隻腳趾公，但做手術要數萬元，她任由腳趾發痛，怎料於書店裝修時再踢斷另一隻腳趾公，卻笑稱可以兩隻腳趾一次過做手術，Joyce更為此寫了一首詩。

//特價該做手術// 左腳腳趾公踢到角落 受傷一年了 醫生說：「要開刀。」 為了一塊腳甲而做手術 是有錢人的玩意 情願二十蚊踢拖一整年 遺忘腳趾尾容易 腳趾公卻難 如中指般的存在 近來，右腳腳趾公也受傷了 看來可以動手術 剛好五折 便宜了

家人拒支持 嘆香港搞創意需要正職

Sherry、Joyce未如阿翹般幸運，獲得家人支持開書房。Joyce稱家人做生意，形容開書店「扔錢落海、好傻」；Sherry 母親更明言「一分錢都唔會畀」，又嘲諷說書房或很快會變成補習社、民宿等。Joyce稱，從來無認為書店可以賺錢，只是三位老闆當中有兩人仍是學生，情況較嚴峻，因此她們打算畢業先找一份穩定工作，「無辦法，香港好多人搞創意都係要有份正職輔助」。

書店至今營運3個多月，雖然仍未回本，但生意開始有起色，三人的兼職負擔亦沒有那麼大，甚至可以計劃用餘錢舉辦更多不同活動。

彌敦道往往成為警民衝突的主要戰場，書房有著截然不同的世界。（魯嘉裕攝）

店主、訪客感同身受 一起拋開痛苦和迷惘

近月來彌敦道往往成為警民衝突的主要戰場，然而書房內卻是截然不同的世界，吸引不同類型客人前來分享故事：有來自台灣的客人道出經歷過白色恐怖的歲月，認為香港彷如正在重複那些日子；更多的，是來者分享大半年來積累的痛苦和迷惘。三人與訪客感同身受地去將煩惱拋開，互相慰藉，Joyce苦笑道，「大家應該都會好啲嘅」。

書房希望能讓訪客有更多機會相聚，陸續舉辦「圍爐音樂會」、古董展、讀書會、發布會等活動。三位老闆認為目前書房藏書量不足，目標年底在旁的商舖開分店，取名「貳叁肆書房」。也許現在正是香港最需要希望的時候，三人亦有無限憧憬，希望可以營運書房至她們老去，「幾十年後仲可以同客分享，係一個回憶啊！」