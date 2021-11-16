Foodpanda罷工｜勞資談判半百送遞員聲援　警舉藍旗稱屬非法集結

外賣平台foodpanda爆發勞資糾紛，部分送遞員因不滿被無理削減服務費等問題，令他們收入大減，在上周六（13日）及周日（14日）罷工，影響外賣服務及癱瘓pandamart運作，要求公司與員工會面對話，以及承諾不會無理減薪。早前有超過1,500名工會會員投票決定工潮去向，部分人昨日（15日）起已復工。而今日（16日）下午5時勞資代表會面，約50名Foodpanda送遞員在位於上環的總公司樓下聲援，附近馬路遭警方圍封，警員持續提醒在場人士需要遵守限聚令，並一度舉起藍旗，要求附近市民盡快散去，指在該處聚集屬非法集結。



今日（16日）勞資代表會面，約50名Foodpanda送遞員在位於上環的總公司樓下聲援。（曾鳳婷攝）

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今日4時許，勞資雙方談判前夕，約50名Foodpanda送遞員在位於上環的總公司附近聲援。現場附近有四架警車駐守，警員持續提醒在場人士需要遵守限聚令，以4人為上限，否則可遭票控。Foodpanda總公司外有一半馬路被警方圍封，正門則拉下鐵閘，僅留一個門口進出，現場亦有不少保安駐守。下午4時25分，警方在現場一度高舉藍旗，警告附近市民盡快散去，並指在該處聚集屬非法集結。Foodpanda總監Pedro Dias亦在場發言，強調公司並無就事件報警。

勞方代表8人坦言不滿資方早前回應

現場聚集的人士其後減少，勞方代表共8人亦到場，其中Waqas Fida及鄭先生指，對於公司周日（14日）的回應表示氣憤，例如在回應中指會增設繁忙時間獎金為加人工說法並不合理。他們解釋，繁忙時間的獎金只在星期六日才有，形同虛設，並未有解決問題及平息送遞員的怒火。他們形容是次談判主要是代為轉達送遞員的訴求，坦言擔心會被公司秋後算帳，惟因現時情況太過分，公司系統及工資過低引起的種種問題，令送遞員難以維生。Waqas Fida揚言若談判破裂，會進行下一步工業行動，例如在周六及周日或任何繁忙日子進行罷工。其後，8名代表進入總公司進行與資方的談判。警員持續在附近巡視，期間亦曾向途人查問身份。