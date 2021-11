Foodpanda工潮或有緩和跡象。一批車手昨(13日)晚到pandamart門外抗議被資方剝削,經商議後決定明日(15日)暫停示威行動,至於是否堅持拒絕接單,則視乎個人意願,換言之部分車手明日可恢復工作。工會強調各區代表尚未有共識,有待投票了解罷工意願,並會待周二勞資雙方會面後,決定下一步行動。



晚上7時許,約50多名送遞員聚集在九龍灣創豪坊pandamart門巿外,手持「we are not slave」及「protect on unreasonable wage cut」等標語,抗議foodpanda不斷減少單價及強制下線停工機制等不合理措舉,現場高呼「shame on foodpanda」等口號,其間外賣員關注組成員及中大學生代表穿上foodpanda制服到場聲援。

明日暫停示威一天

員工代表Waqas Fida表示,經與同行商議後,決定明日暫停示威行動一天,有待員工代表周二下午與資方在中環總部會面後的成果,再作進一步行動。他理解部分罷工同事有急切維持生計的需要,不反對同事復工接單,強調無論南亞裔或港人都有相同共識。他揚言今次成功癱瘓pandamart門巿,已掌握foodpanda的痛處,若資方無法給予滿意的答覆,將會在聖誕、新年、周末等繁忙時段進行突擊工業行動。

九龍灣區送遞員容許復工

據了解,工會在即時通訊群組內向1,500多名會員提出三個方案供投票,包括罷工至資方有滿意答覆、罷工至周二談判,以及暫停罷工以表達談判的誠意,暫時以第一個方案最多人投票。酒店及飲食業職工總會幹事何鴻興稱每區均有各自考量,九龍灣區送遞員容許復工,但其他地區或會繼續罷工到底。

他又稱,今次緩和工潮的契機,源於員工代表昨午在pandamart遞交請願信後,資方主動聯絡員工代表,相約周二在中環總部會面,展開建設性對話,期望資方給予具體承諾,並以明文列出相關建議。