Foodpanda工潮或有緩和跡象。一批車手昨（13日）晚到pandamart門外抗議被資方剝削，經商議後決定明日（15日）暫停示威行動，至於是否堅持拒絕接單，則視乎個人意願，換言之部分車手明日可恢復工作。工會強調各區代表尚未有共識，有待投票了解罷工意願，並會待周二勞資雙方會面後，決定下一步行動。



晚上7時許，約50多名送遞員聚集在九龍灣創豪坊pandamart門巿外，手持「we are not slave」及「protect on unreasonable wage cut」等標語，抗議foodpanda不斷減少單價及強制下線停工機制等不合理措舉。（莫家文攝）

晚上7時許，約50多名送遞員聚集在九龍灣創豪坊pandamart門巿外，手持「we are not slave」及「protect on unreasonable wage cut」等標語，抗議foodpanda不斷減少單價及強制下線停工機制等不合理措舉，現場高呼「shame on foodpanda」等口號，其間外賣員關注組成員及中大學生代表穿上foodpanda制服到場聲援。

明日暫停示威一天

員工代表Waqas Fida表示，經與同行商議後，決定明日暫停示威行動一天，有待員工代表周二下午與資方在中環總部會面後的成果，再作進一步行動。他理解部分罷工同事有急切維持生計的需要，不反對同事復工接單，強調無論南亞裔或港人都有相同共識。他揚言今次成功癱瘓pandamart門巿，已掌握foodpanda的痛處，若資方無法給予滿意的答覆，將會在聖誕、新年、周末等繁忙時段進行突擊工業行動。

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九龍灣區送遞員容許復工

據了解，工會在即時通訊群組內向1,500多名會員提出三個方案供投票，包括罷工至資方有滿意答覆、罷工至周二談判，以及暫停罷工以表達談判的誠意，暫時以第一個方案最多人投票。酒店及飲食業職工總會幹事何鴻興稱每區均有各自考量，九龍灣區送遞員容許復工，但其他地區或會繼續罷工到底。

他又稱，今次緩和工潮的契機，源於員工代表昨午在pandamart遞交請願信後，資方主動聯絡員工代表，相約周二在中環總部會面，展開建設性對話，期望資方給予具體承諾，並以明文列出相關建議。