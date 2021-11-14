Foodpanda罷工｜多區pandamart超巿關門　港台英語主持聲援送遞員

Foodpanda送遞員不滿公司不滿削減送餐服務費及強制禁上線停工等問題，昨日（13日）起宣布發起罷工，行動至今日（14日）持續，現場所見多間pandamart超巿今日關閘未有營業，有車手直指行動已對Foodpanda構成直接影響，要求資方返回談判桌上對話。



Foodpanda員工自發舉行的工業行動由昨日下午5時開始，參與送遞員主要來自香港及南亞籍的步兵，單車手及電單車手，他們不滿Foodpanda今年起急削每張單的送餐服務費，平均減幅達10元以上。罷工車手稱行動主要目的為癱瘓各區pandamart門巿，做法包括上線休息不接單。

據了解，工業行動開始影響各區24小時pandamart超巿運作，根據車手提供的圖片顯示，其中紅磡pandamart門巿昨晚多張送遞單受到延誤，貨物在地上堆積如山，無人接走。

明言資方若拒絕會面 周一或有升級行動

原本周日如常營業的pandamart超巿，昨晚10時起陸續關閉，App內今早顯示為休息狀態，其後連pandamart選項亦告突然消失。有罷工車手稱多間分店如筲箕灣、西營盤、深水埗、新蒲崗、北角、九龍灣、觀塘、中環分店均關上大閘沒有營業，員工代表鄭先生稱今日會有車手先後到北角及九龍灣pandamart外聚集，聲援工業行動，明言若資方繼續拒絕雙方面與面會話，周一不排除有升級行動。

+ 1

其中位於北角永昇中心一樓的pandamart超巿，今日全日沒有營業，一批大約10名的車手、步兵及單車手，下午陸續聚集在街頭，下午3點在街上舉起標語及口號大叫「shame shame」示意不滿foodpanda剝削工人利益。

逾1,500人加入shame on foodpanda群組

在天后任職「步兵」的小唐表示，foodpanda今年起不斷剝削送遞員的送單費，減幅達到三成，已屆無法忍受的地步，雖然今日出席的送遞員數目不多，但強調加入shame on foodpanda的telegram群組的同工多達1,500多人，同事間更支持「silent strike」行動，即不用出面抗議，但統一陣線不接pandamart單，直接打擊foodpanda的收入來源，以表達員工不滿，他直言「我哋係人，唔係狗，唔可以不斷受foodpanda壓榨」，亦希望巿民明白及支持他們爭取應有權利。

支持罷工行動的送遞員中，還包括港台節目交通刺針英語主持James，他稱正職在港台工作，大約一年前加入foodpanda，每逢傍晚過後在銅鑼灣及灣仔一帶擔任「單車兵」兩至三小時，原意在辦公室工作以外多做帶氧運動及認識新朋友，賺來的數百元當作平日消費，惟今年開始服務費不斷下降，加上系統派單混亂，於是半年前開始逐步減少在foodpanda工作，轉投另一外賣平台Deliveroo，他直指foodpanda是本港三大外賣平台之一，亦是唯一一間設有罰停機制的平台，認同送遞員可揀選不同平台工作，亦應有權捍衞自己的權利。