本港首間「無人當值」24小時書店開張　店主：香港人太少地方休息

觀塘不再被批評為交通塞到爆的孤島。曾引發自由定價風波的二手書店偏見書房，近日在觀塘開設全港首間無人當值兼24小時營運的書店，任由顧客隨時入場「打書釘」，有網民形容「原來觀塘老母都有好東西」、「開夜放工都有個好去處」、「同老婆嘈交有碇去」，店主范立基稱對港人質素有信心，若書店能夠持續營運，不排除日後在其他地區開設英文書專屬或財金管理專屬類書店。



面積約100呎 中英文藏書近千本

該間無人看店的24小時書店，位於觀塘開源道駱駝漆工業大厦二座一樓一個面積大約100呎的單位，任何人毋須預約便可推門入內，四邊書架至少擺放近千本藏書，書類包羅萬有，既有一般文學類中英文書籍，亦有著名作家如東野圭吾的推理小說、有關本土歷史的叢書或畫集、日本漫晝，甚至舊式錄音帶，以至BBC出版的莎士比亞歌劇精選CD集等，亦有囊括其中，書店同時連續播放輕音樂，書店容許顧客可自行帶CD到場一邊聽音樂一邊看書，樂在其中。

店主范立基表示，該書店經放書上架及周末試業後，兩日前正式成為本港首間24小時書店，店內除了上門執書，大部分時間均沒有人當值，他經IP CAM點算後，初步推算一半為熟客，一半為附近上班的打工族，部分更逗留至凌晨四時才離開，期望未來有更多觀塘的上班族或居民趁餘暇到場「打書釘」。

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店主：書店提供社會價值

位於T.O.P商場的偏見書房門巿，早前因發生小學老師用一百元買十三本書被拒而鬧出風波，結果引起外界熱議，店主范立基今次會在24小時書店內擺放一個收錢箱，並有告示列明「書籍每本售價為30元，歡迎付多於30元，以支持書店運作」，但他強調絕對歡迎有客人到場只看不買，「我有理念係提供社會服務多過做生意，社會需要多啲元素，書店可以提供一種社會價值，尤其係香港人好少地方休息，茶餐廳或CAFE唔期望你坐好耐，所以歡迎客人睇好耐唔消費。」

他稱無人看店期間，主要透過IP CAM監察書店基本運作情況，以往經營自由出價的門巿，逾九成客人均提出合理的價錢，最近兩天的顧客買書，全部均會自動投下30元甚至更高的書價，強調對港人有信心，若然無人看管的24小時書店成功營運下去，將會進一步研究在其他地區開設英文專屬、財金管理專屬或兒童類書店的可行性，吸引不同類型顧客入場，藉此推廣閱讀文化。

網民留言：



-開夜放工都有個好去處

-半夜同老婆嘈交，觀塘嘅男人都有地方去

-原來觀塘老母都有好東西

-我哋喺書店尋寶尋得好開心，支持你嘅24小時書店

-我相信對啲返工返下晝同夜晚嘅書友嚟講，有間24小時開放嘅書店，係一件樂事

-身為觀塘友，有個24小時都可以去的小天地真係正

-當年銅鑼灣和旺角的通宵漫畫店，助我渡過不少毒到發黑的夜晚