二手書店自由定價惹風波　小學女教師$100買13本書被拒拂袖而去

一間書店與顧客就出價引發的風波,將自由定價推上風口浪尖。主張二手書自由定價的「偏見書房」,日前遇上一名自稱小學教師的女顧客,提出以100元購買13本英文書,被拒後不滿離開。店主將店員遭受不禮貌對待的經歷上載至facebook專頁,結果惹來大量質疑,有同行及作家紛紛借事件評論,直指本港不配存在自由定價,店主解釋,以往曾遇過大手買入書本壓價的例子,他會視乎個人背景或書本價值是否接受出價,重申亦要尊重放書人不賤售的意願,而絕大部分顧客均願意接受雙方協議出價的做法。



二手書店租入旺角商場舖 因應成本與顧客協議出價

標榜自由定價的二手書店「偏見書房」,去年11月租入旺角商場T.O.P This is Our Place一個舖位,並維持客人自由定價買書的做法,店主范立基稱由於涉及運送、搬倉、租金及店員薪金等成本,若客人出價過低,店員會反提議一個較客人定價稍高的價錢,雙方再從中協商成交,書店營運10個多月以來,絕大部分客人均欣然接受有關做法,但經今次事件後,他已在當眼位置貼出「雙方均可自由出價」告示,以免再引發誤會。

事發上月30日,店員Cat(化名)憶述當日上班期間,一名香港女顧客傍晚時分偕同一名韓國男友人到場看書,女顧客當時看中多本英文書籍,提出以200元全包價購入,「佢啲書多到兩疊山咁高」。Cat遂溫馨提示因書店經營成本問題,建議每本書大約30至50元出價,待她縮減心儀書本數量後再行定價,最終對方減至13本書,再提出以100元購入,當中包括多本名著如福爾摩斯系列小說、愛麗絲夢遊仙境、佛洛伊德《夢的解析》以及熱門兒童書籍如《The Heroes of Olympus》混血營英雄及《Captain Underpants》(內褲超人)系列等,對方還指是「小學教師冇錢買」,只能提出有關價錢,Cat稱經諮詢店主後,認為出價太低,婉轉表示希望對方「出價加返少少」。然而女顧客態度突然大變,放下書本後嗆聲「又話自由定價嘅?」未幾帶着韓籍男友人拂袖而去。

事件上網惹負評 店主重申:尊重放書人意願

事件發生後,店主范立基不甘心女員工遭人無理對待,於是將對方的經歷放上facebook專頁分享,詎料事件不斷發酵,引發兩極評價。有熟客及網民贊同書店的做法,「個客可能真係想搵着數」、「做人處事都唔應該咁耍無賴啦,失禮到呢」、「自由定價,自由還價」,但亦有網民質疑店主對自由定價的看法,「原來自由定價係有價格下限,長知識了」、「用法律嚟講自由定價嘅意思係accept顧客嘅任何offer……唔好咁肉酸啦,一係你最初就每本set好底價」、「你叫得『自由定價』就遇咗俾人當一蚊雞保鑣咁任bid」。其後更有同行及意見領袖出帖揶揄及評論事件,事件進一步被引伸出二手書零版稅遺害出版社的意見,一時間引發學術界及網民熱議。

店主范立基受訪時表示,歡迎任何人對自由定價的看法有任何評論,但作為一間二手書店負責人,既要接受客人下限定價,亦要同時顧及放書人的感受,「試過有退休教授一口氣放咗一、二百本書出嚟,都係學術類專用英文書,我哋可能睇唔明,但有人會覺得係好書,唔可以20、30蚊放咗去,咁係違背放書人希望有人珍惜嘅意願」。而書店以往亦有接受比今次更低的定價放售書籍,主要視乎顧客的背景或當時情況,「如果係學生,或者本書唔係咁靚,我哋都會接受」,他重申每個買入二手書的客人,購買價一定較坊間其他同類二手書便宜,但書店希望以較合理價錢,以平衡各方因素下出讓書籍,以免淪為賤賣書本,違背惜書及推廣閱讀的原意。