二手書店自由定價惹風波　小學女教師$100買13本書被拒拂袖而去

一間書店與顧客就出價引發的風波，將自由定價推上風口浪尖。主張二手書自由定價的「偏見書房」，日前遇上一名自稱小學教師的女顧客，提出以100元購買13本英文書，被拒後不滿離開。店主將店員遭受不禮貌對待的經歷上載至facebook專頁，結果惹來大量質疑，有同行及作家紛紛借事件評論，直指本港不配存在自由定價，店主解釋，以往曾遇過大手買入書本壓價的例子，他會視乎個人背景或書本價值是否接受出價，重申亦要尊重放書人不賤售的意願，而絕大部分顧客均願意接受雙方協議出價的做法。



二手書店租入旺角商場舖 因應成本與顧客協議出價

標榜自由定價的二手書店「偏見書房」，去年11月租入旺角商場T.O.P This is Our Place一個舖位，並維持客人自由定價買書的做法，店主范立基稱由於涉及運送、搬倉、租金及店員薪金等成本，若客人出價過低，店員會反提議一個較客人定價稍高的價錢，雙方再從中協商成交，書店營運10個多月以來，絕大部分客人均欣然接受有關做法，但經今次事件後，他已在當眼位置貼出「雙方均可自由出價」告示，以免再引發誤會。

事發上月30日，店員Cat（化名）憶述當日上班期間，一名香港女顧客傍晚時分偕同一名韓國男友人到場看書，女顧客當時看中多本英文書籍，提出以200元全包價購入，「佢啲書多到兩疊山咁高」。Cat遂溫馨提示因書店經營成本問題，建議每本書大約30至50元出價，待她縮減心儀書本數量後再行定價，最終對方減至13本書，再提出以100元購入，當中包括多本名著如福爾摩斯系列小說、愛麗絲夢遊仙境、佛洛伊德《夢的解析》以及熱門兒童書籍如《The Heroes of Olympus》混血營英雄及《Captain Underpants》(內褲超人)系列等，對方還指是「小學教師冇錢買」，只能提出有關價錢，Cat稱經諮詢店主後，認為出價太低，婉轉表示希望對方「出價加返少少」。然而女顧客態度突然大變，放下書本後嗆聲「又話自由定價嘅？」未幾帶着韓籍男友人拂袖而去。

事件上網惹負評 店主重申：尊重放書人意願

事件發生後，店主范立基不甘心女員工遭人無理對待，於是將對方的經歷放上facebook專頁分享，詎料事件不斷發酵，引發兩極評價。有熟客及網民贊同書店的做法，「個客可能真係想搵着數」、「做人處事都唔應該咁耍無賴啦，失禮到呢」、「自由定價，自由還價」，但亦有網民質疑店主對自由定價的看法，「原來自由定價係有價格下限，長知識了」、「用法律嚟講自由定價嘅意思係accept顧客嘅任何offer……唔好咁肉酸啦，一係你最初就每本set好底價」、「你叫得『自由定價』就遇咗俾人當一蚊雞保鑣咁任bid」。其後更有同行及意見領袖出帖揶揄及評論事件，事件進一步被引伸出二手書零版稅遺害出版社的意見，一時間引發學術界及網民熱議。

店主范立基受訪時表示，歡迎任何人對自由定價的看法有任何評論，但作為一間二手書店負責人，既要接受客人下限定價，亦要同時顧及放書人的感受，「試過有退休教授一口氣放咗一、二百本書出嚟，都係學術類專用英文書，我哋可能睇唔明，但有人會覺得係好書，唔可以20、30蚊放咗去，咁係違背放書人希望有人珍惜嘅意願」。而書店以往亦有接受比今次更低的定價放售書籍，主要視乎顧客的背景或當時情況，「如果係學生，或者本書唔係咁靚，我哋都會接受」，他重申每個買入二手書的客人，購買價一定較坊間其他同類二手書便宜，但書店希望以較合理價錢，以平衡各方因素下出讓書籍，以免淪為賤賣書本，違背惜書及推廣閱讀的原意。