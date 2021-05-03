從小愛閱讀惜書　15歲中學生創立非牟利二手書店　轉贈圖書予難民

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-03 07:00

當孩子年紀漸長，你會如何處理舊圖書？有感香港捐贈圖書的渠道不多，一名熱愛閱讀的15歲少女Bailey Cherry身體力行，在網上開設二手英文書店，並與非牟利機構合作，把書籍轉贈予有需要的兒童。書店近日更正式落戶上環，開設實體空間，方便家長捐書或尋寶，藉以推廣閱讀。 攝影：黃舒慧

贈書予難民兒童、小數族裔

15歲的Bailey就讀國際學校，從小已喜愛閱讀，不知不覺間家裡收藏了大量不再需要的兒童圖書。「但在香港，不是有太多渠道讓人捐贈英文圖書。」2019年8月，Bailey身體力行，成立非牟利平台reBooked，讓人捐贈及購買二手英文圖書。今年4月初，她於上環開設實體店，每天中午12時至下午6時開放。

平台於不同地方設有捐贈點，並設上門收集圖書的服務，方便人們捐贈書籍。回收書籍後，團隊會為書本作清潔和消毒，再根據書本的新舊程度定價，每本$5至$30不等。他們會在網站上載新上架的圖書資料，包括書名、作者名、新舊程度、類型等，以及跟進每天的訂單，進行包裝及寄貨。「除了網店與實體店的日常運作，我們亦有成員負責市場推廣、行政工作。」

除了出售圖書，店子亦會與以兒童為服務對象的非牟利團體合作。「其中一個經常合作的是難民聯會（Refugee Union），幫助香港的難民家庭；以及另一社企rolling books，幫助分發書本予小數族裔。」Bailey補充，店子成立之今，回收了超過40,000本圖書，售出約15,000本，捐贈了約10,000本。

10人學生團隊

成立之初，reBooked只有Bailey單打獨鬥，不久她便有感需要團隊的協助，於是先招攬學校的同學，漸漸便有其他學校的學生加入。「在剛過去的暑假，我們有超過20個年齡介乎7至17歲的學生擔任志願者，部分隨後亦加入了我們的團隊。現時的團隊成員有10位，也是來自不同學校。」

Bailey與團隊會定期進行視像會議，每天放學後輪流來到店子當值。作為學生，Bailey坦言，營運店子最大的挑戰定當是時間的分配。「我們整個團隊都是學生，需要兼顧學業。不論是功課，抑或是店子的事務，還是要先確定好處理事情的優先次序，什麼對你來說較重要。團隊的協作亦很重要，令我們均可專注書店之餘，兼顧生活其他事情。」

時常帶備一本書

從線上走到線下，Bailey形容，實體店猶如網店的延伸，使他們可接觸更多讀者和捐贈者，直接交流。「營運網店可以隨時隨地上載資訊、處理訂單，彈性更大；但實體店的好處，是當你經過這裡，便可以進來揭一揭書本，認識我們。」

按圖即睇Bailey推介圖書：

+ 5 + 5 + 5

Bailey分享，她與團隊均十分享受閱讀。「閱讀幫助學習和增加詞彙、提升想像力，帶領我們前往不同的世界。」她又分享建立閱讀習慣的貼士，「嘗試不同類型的圖書，如果不喜歡非小說，便可嘗試閱讀小說。不論到任何地方，也時常帶備一本書，一有空餘時間，便可拿出書本閱讀。」

書店最終的期望，是鼓勵兒童閱讀。Bailey指，接下來會擴闊規模，在不同地點增設捐書箱，方便捐贈者。「希望日後有機會把reBooked引入其他國家，與不同地方的學生聯繫。」

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