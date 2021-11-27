視障糖尿病人挑戰「香港製造」地壺球：唔使日日對住四面牆

「發球線有幾遠，如果真係睇唔到嘅可能唔知喎。」陳宗耀跟坐在輪椅上的林耀國正在討論，如要讓視障人士參與地壺球，設計上有甚麼可以改良的地方。

陳宗耀本來與很多都市人一樣，工作至上也愛夜生活，但約十多年前起他受糖尿病影響，視力急劇轉差，現時只有左眼剩餘三成視力，而他的生活亦在此期間經歷了180度轉變。

這天他來到試玩由冰壺改良、「Made in Hong Kong」的地壺球，不消一會便掌握竅門，在最後關頭擊敗地壺球「老手」林耀國。他們認為，地壺球不受體能限制，希望能以此推廣共融，讓視障人士以至不同傷殘人士，都有體驗運動樂趣的機會。



陳宗耀指，醫生建議他要多做運動，於是他開始玩保齡球 、飛鏢、空手道等，這天亦試玩地壺球。（呂諾君攝）

現年40多歲的陳宗耀憶述，自己在2008年確診患有糖尿病，有天突然發現視線十分模糊，到急症室和向專科醫生求醫，才知道眼睛受糖尿病影響，出現微絲血管爆裂和視網膜出血。陳宗耀曾多次接受激光手術，奈何視力未見明顯好轉，現時右眼幾乎不能視物，左眼亦只勉強有兩、三成視力。「兩隻眼唔balance，平時出街行樓梯嗰啲都會好易拗柴。」

地壺球講求策略，兩隊使用不同顏色的壺，最後最接近營壘中心點的一隊為之獲勝。（呂諾君攝）

過往下班有夜生活 如今遇漆黑環境變夜盲

陳宗耀過往任職電腦維修員，他指，因工作關係常常食無定時，又與很多都市人一樣，不時會到酒吧飲酒有「夜生活」；現在剛好相反，因眼睛不適應黑暗環境，他多在日間「出沒」，「做得激光多，對眼嘅感光細胞差唔多死晒，出街去暗少少嘅地方都睇唔到......由光嘅地方入港鐵站，都要企喺度等隻眼適應。」但真正令他改變生活習慣的，是因為患上腎病，「喺2013年時我係需要洗腎，到15年接受換腎，不過當時醫生話以我咁高血糖，新嘅腎都最多只可以用幾年。」陳宗耀指，醫生建議他要多做運動，於是他開始玩保齡球 、飛鏢、空手道等， 「最大變化係喺身體度，未做運動前平均血糖值8至9度，𠵱家平均去返5點幾度。」

地壺球新手陳宗耀和「老手」林耀國除了切磋球技，也有討論就視障人士而言，地壺球的場地設計有何可改善之處。（呂諾君攝）

視障人士期望平等參與運動

這天他第一次來到接觸地壺球，他認為，對視障人士而言最大困難是判斷不到距離，將壺推出時準繩度和策略性也受影響，但其體力需求不大，行動不便者又可使用輔助工具，認為是個新鮮的體驗，也可讓視障人士能有更多的運動選擇，「等大家唔使日日坐喺屋對住四面牆、覺得自己好似好廢咁。」他指，現時很多大型的運動項目如渡海泳等，都沒有相關配合讓視障或其他殘疾人士參與，但其實不少視障人士的體力都不輸健全人士，應該有更多機會平等地做運動，「係差對眼啫。」

網絡「惡搞冰壺」成本港地壼球成立契機

香港傷健人仕地壺球協會會長兼地壺球始創人李石樁表示，地壺球其實是由冬奧項目冰壺演變而來，因2014年時見到不少香港人在家中用掃帚等「惡搞冰壺」成為熱話，他便決心將冰壺帶來香港。李石樁指，當時曾遠道飛往蘇格蘭考察、取經，但香港沒有冰天雪地，要使用商業冰場也難，所以便為香港度身打造了一套「地壺球」運動，場地上改為9.7米長、每隊有三個人，而現時地壺球已成功推展至11個國家和地區。「我哋想做嘅唔係入𠵱兩個協會（奧運會和殘奧會）；我哋就喺兩者中間，係一個共融，無論任何人都可以玩到。」

香港傷健人仕地壺球協會副會長林耀國則指，今年7月成立了專為傷健人士而設的協會，並落戶在紅磡的一個商場內，讓傷健人士方便前往；他又提到，除了輔助球桿外，也有斜板可為發球提供更多輔助，「希望唔同程度嘅人都可以參與，體會到共融嘅樂趣。」