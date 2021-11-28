綠置居單位需與「曱甴屋」為鄰　新戶主落訂後呻中伏：間屋點住呀

抽中綠置居竟是噩夢的開始！有市民在綠置居計劃中成功中籤，買入租置屋邨回收單位，豈料落訂後發現鄰居長期拾荒，單位堆滿垃圾且發出惡臭，最嚴重的是滋生大量曱甴，影響公共衞生。惟他向同層其他住戶了解過後，發現原來該單位的衞生問題已持續多年，房署卻一直卸責物業管理公司，近月他收到律師通知可簽署買賣合約，慨嘆，「點簽呀？間屋點住呀？」



劉先生指涉事單位的女戶主長期拾荒，衞生情況惡劣，大量曱甴由涉事單位冒出，並在走廊亂竄，場面嚇人。（劉先生提供圖片）

市民劉先生一家原居於公屋單位，因早前經新一期綠置居計劃中成功中籤，揀選了將軍澳景林邨景桃樓一個中層單位。一家本來歡天喜地迎接新居，可是，他發現旁邊的單位原來是一間「曱甴屋」，他形容單位長期關門，女戶主經常執拾垃圾回家，單位不時發出惡臭，更甚者是滋生大量曱甴在同層亂竄，影響公共衞生。根據劉先生向《香港01》提供的影片顯示，大量曱甴由涉事單位冒出，並在走廊亂竄，場面嚇人，一名懷疑是涉事單位的女戶主，在單位外更徒手將地下的曱甴拾起。

根據劉先生向《香港01》提供的影片顯示，大量曱甴由涉事單位冒出，並在走廊亂竄，場面嚇人，一名懷疑是涉事單位的女戶主，在單位外更徒手將地下的曱甴拾起。（影片截圖）

涉事單位早已斷水斷電

劉先生向同層其他鄰居了解事件，得知涉事「曱甴屋」是租賃房署的單位，夏天曱甴情況更嚴重，而女戶主早已沒繳交水費和電費，「聽啲街坊講，佢平時都係出面拎水返嚟，單位就長期無開燈，成日喺樓下執啲垃圾搬上嚟，然後坐喺屋度，好多曱甴周圍走！痴線架！」鄰居亦向劉先生透露，該單位的衞生問題已持續多年，惟房署一直卸責物業管理公司，問題長期困擾同層其他住戶。

不滿房署放售前沒安排睇樓

劉先生形容，得知即將要與「曱甴屋」為鄰，一家人心情「由天堂跌落地獄」，不滿房署沒有向涉事單位採取扣分制，「點解房署唔解決，仲要攞個單位出嚟放售，放售之前又冇得睇樓，一直被蒙在鼓裏，真係好難受！」他指近日接獲律師通知，要求上律師樓簽訂買賣合約，「點簽呀？間屋點住呀？」並形容現時心情十分無奈，正考慮是否撻訂，「但人生抽中（單位）的機會非常渺茫，仲要面對蝕去訂金、律師費、銀行罰息，所以非常不甘心」。

《香港01》正就事件向房署查詢。