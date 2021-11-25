12.1起預約主教山配水庫導賞團　小朋友睇歷史建築觸摸花崗石柱

生活在大都市，因生活太便利，導致小朋友因缺少認知而不懂珍惜。例如只知食物在餐桌上的形象而不知本體的動物是長甚麼樣子；每天打開水龍頭便會有潔淨的水流出，當中是經過怎樣的發展才可以做到今時今日如此便利也全然不知，有見及此，水務署於12月中旬，將推出前深水埗配水庫導賞團，讓家長帶同小朋友一起了解食水供應系統發展歷史！



12月1起可預約導賞

水務署宣布將由12月15日暫定至2022年6月14日起，舉辦前深水埗配水庫導賞團，有興趣的家長可於12月1日開始透過水務署「前深水埗配水庫」網站專頁預約參加。

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古物諮詢委員會於今年六月的會議上，確認前深水埗配水庫為一級歷史建築。根據水務署發言人介紹，該導賞團每次為時約九十分鐘，內容包括參觀配水庫的內、外設計和建築結構，以及介紹九龍食水供應系統發展歷史等，讓市民親身了解和欣賞這座歷史建築。

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導賞團自由度高

談及導賞團形式，水務署助理署長鍾永基亦有透露成本大約為每團費用約2,000港元，鍾更表示導賞團容許市民於配水庫「周圍行」，參觀者甚至可以觸摸花崗石柱，相信市民不是「一指神功」石柱不會一碰便爛，沒有問題。

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