環保熱潮帶動二手市場　港人可持續意識超新加坡、台灣

可持續發展是現今社會的大趨勢，港人的環保意識開始在生活各方面實踐。分類買賣平台Carousell旋轉拍賣集團首次公布再買賣指數，發現港人十分熱衷於買賣二手商品，調查發現平均每五名港人就有一位Carousell用戶，有近85%用戶曾最少用使用一次，近半（45%）港人基於環保原因而選購二手商品，在八個受調查市場中排行首位。



綠色環保生活興起，分類買賣平台Carousell旋轉拍賣集團（「集團」）首次公佈Carousell再買賣指數，調查於今年6月進行，訪問了包括香港、新加坡、台灣、馬來西亞、緬甸、菲律賓、印尼及越南在內的八個大東南亞市場。在香港部份中，調查共訪問了超過3,000名用戶，包括賣家和買家，調查發現平均每五名港人就有一位Carousell用戶，有近85%用戶曾最少用使用一次。

港人願購買二手商品排名首位 環保意識較高

本地消費者對二手貨品持開放態度，受訪者中有近半（45%）港人基於環保原因而選購二手商品，在八個受調查市場中排行首位，而新加坡和台灣分別有30%，反映出港人的環保意識較鄰近市場高，另有16%曾購買二手商品的受訪者表示會盡可能再次購入二手商品。

本地消費者對二手貨品持開放態度，受訪者中有近半（45%）港人基於環保原因而選購二手商品，在八個受調查市場中排行首位，而新加坡和台灣分別有30%，反映出港人的環保意識較鄰近市場高。（資料圖片）

二手平台增萬元收入 愛搜羅免費商品

Carousell當中可供買賣的商品包羅萬有，不少港人會藉此建立第二收入來源，有近18.5%的香港受訪者估計，在Carousell出售家中不需要的物品後，可一次過賺取超過港幣10,000元。另報告顯示港人熱衷於在Carousell平台搜羅免費商品，去年搜尋量達200萬次，首三大類別分別是: 家具、鞋履和書籍，佔總搜尋量超過10%。

疫情下二手玩具、遊戲交易增

在新冠肺炎疫情下，報告發現港人的消費模式有所改變。以往女裝的二手交易市場最受追捧，但因社交距離措施生效後，港人有更多時間留在家中，令玩具及遊戲的需求大幅上升，更超越了女裝成為往年需求量最高的二手商品類別，排名第一位。因疫情持續，44%受訪者選擇玩具及遊戲為2021年最願意買賣的二手物品類別。