大圍舊村校改建成環保共行館　開幕展呈現人類為大地留下災難烙印

本港有不少舊村校散落在各區，村校建築大多就地取材，部分結構難敵多年來的風吹雨打，難以保留使用，終成棄置地方。位於大圍車公廟路的一間舊村校，有慈善機構善用現有資源，利用舊校舍提升大眾的環保意識，並從3年前開始進行修繕工程，終使舊村校化身成為集綠色元素於一身的慈濟環保共行館，館內設有不同圍繞環保的展覽公開展出，讓市民對議題了解更多。



位於車公廟旁的慈濟環保共行館，前身是樓高兩層的村校「慈航義學」。（左起）新媒體藝術家張瀚謙 慈濟香港資深志工周玉蓮、慈濟香港執行長施頌鈴、建築師陳翠兒及木匠藝術家林池。（曾鳳婷攝）

位於車公廟旁的慈濟環保共行館，前身是樓高兩層的村校「慈航義學」。在五十年代，本港鄉童因經濟環境影響下，失學問題嚴重，村校便在華僑善心商人捐款下誕生，於1954年在現址開辦，為附近適齡鄉童提供基礎教育。1982年，辦學團體慈航淨院把村校遷至沙田，原址則被改為幼稚園用途，及至2000年停辦。最終，村校校舍被轉贈至佛教慈濟基金會香港分會（慈濟香港）作社會慈善用途。由於舊校舍已有逾半世紀歷史，故慈濟香港決定在2019年進行修繕工程。

在五十年代，本港鄉童因經濟環境影響下，失學問題嚴重，村校便在華僑善心商人捐款下誕生，於1954年在現址開辦，為附近適齡鄉童提供基礎教育。（慈濟環保共行館提供圖片）

共行館亦會在逢星期一、三及五進行資源回收分類，以鼓勵志工與訪客共同參與環保活動。（曾鳳婷攝）

經多番努力後，當年的舊校舍搖身一變成為充滿綠色元素的慈濟環保共行館。建設及設計共行館時遵從7R法則，包括尊重萬物（Respect）、盡可能修繕延續物命（Repair）、有系統回收分類重用所有資源（Recycle）、拒絕過度消費及包裝（Refuse）、鼓勵從源頭減量（Reduce）及重複使用（Reuse）、推廣重新思考人類與地球共生息（Rethink）的重要。

新媒體藝術家張瀚謙以互動水墨裝置作品《碳息》，透過過去63年氣候變化的數據分析，記錄大氣層中二氧化碳含量每年驚人的增幅。（曾鳳婷攝）

所有修繕材均為環保建材

共行館的修繕工程亦以綠色建築和親自然設計為基礎概念，當中包括沿用自然光、通風設計、太陽能發電及雨水回收等。館內所有修繕材均為環保建材，如生長周期較短的環保竹料取代木材來做地板、牆身飾面、門、窗框、窗台板、戶外圍欄、樓梯等。其餘的牆磚則使用發展商於其他建築項目剩下物資建成，務求貫徹源頭減費。

「共知、共識、共行」為共行館宗旨，旨在提升公眾對環保的覺醒，帶動行爲上的改變，集合共行的力量，落實身心靈環保和大地環保，以協助應對氣候變化，保護地球和人類的家園。館內設有「大愛感恩科技館」展示回收物料與科技的成果；「蔬醒館」為訪客提供素食文化體驗及素餐烹飪班；「靜思人文館」讓訪客體會到善與愛，是沉澱心靈的處所。共行館亦會在逢星期一、三及五進行資源回收分類，以鼓勵志工與訪客共同參與環保活動。

館內同場更會展出兩個與環保有關的展覽，分別是於「地球館」舉辦的開幕展《共知･共識･共行》，透過不同的裝置與展品，呈現風災、水災及水源污染、山林大火及人類行為在大地留下的災難性烙印，讓訪客親身感受及反思人類與地球共生共息的互存關係。（曾鳳婷攝）

互動藝術作品記錄每年二氧化碳驚人增幅

館內同場更會展出兩個與環保有關的展覽，分別是於「地球館」舉辦的開幕展《共知･共識･共行》，透過不同的裝置與展品，呈現風災、水災及水源污染、山林大火及人類行為在大地留下的災難性烙印，讓訪客親身感受及反思人類與地球共生共息的互存關係。當中藝術家張瀚謙以互動水墨裝置作品《碳息》，透過過去63年氣候變化的數據分析，記錄大氣層中二氧化碳含量每年驚人的增幅。

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另一個專題展覽則是《木末生風》，於「賽馬會共創空間」舉辦，木匠藝術家林池透過108條大小不一的手造木鯊魚帶出海洋保育的理念，其他作品如入榫木凳、木收音機等則展現廢木重塑的無限可能。

慈濟環保共行館

地址：大圍車公廟路5號

開館時間：星期一、三至日（上午10時至中午12時半及下午1時半至5時）；星期二及公眾假期休館

了解更多：https://tzuchieac.org.hk

