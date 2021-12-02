將軍澳第137區擬設混凝土廠　團隊倡以岩洞方案取代減污染問題

政府研究把油塘混凝土廠搬遷至將軍澳第137區。由於廠房會為區內帶來不少污染，引起當區居民反對。今日（2日）專業動力成員聯同西貢區議員帶同居民簽名到政府總部向發展局遞交請願信，促請當局以岩洞方案，密封式發展水泥廠，減少對環境的污染。



將軍澳第137區佛堂澳為臨時填料庫用地，將於2023年屆滿，政府有意將油塘的混塘凝土廠遷到上址。今日專業動力成員、立法會新界東南選區候選人林素蔚與西貢區議員方國珊、張美雄以及同為專業動力成員的陳繼偉到政府總部前請願。在遞信給發展局代表前，他們叫喊口號「拒絕水泥廠搬入將軍澳」、「不要食塵」、「不要塵土飛揚」、「建議混凝土廠岩洞方案」。

林素蔚促請當局應考慮當區居民意見，把水泥廠搬入岩洞，以密封式發展，更具環保效益。（曾鳳婷攝）

林素蔚指，今日行動帶着逾萬將軍澳居民簽名進行，她提到油塘多間水泥廠二十年來污煙瘴氣，投訴不斷，令區內10萬名居民「日日食塵」，亦增加空氣污染及噪音污染，將沙石直接倒進海中、水泥跌落路面及水泥車涉及的交通意外頻生，污染情況多年來毫無改善，現時讓廠房搬入將軍澳，則意味將污染帶入另一個有數十萬居民的住宅區。

逾萬將軍澳居民簽名反對於將軍澳第137區設立混凝土廠。（曾鳳婷攝）

林素蔚促請當局應考慮當區居民意見，把水泥廠搬入岩洞，以密封式發展，更具環保效益。她認為137區用地則應留來用作公營房屋發展，解決本港公屋供求不足的情況。

林素蔚促請當局應考慮當區居民意見，把水泥廠搬入岩洞，以密封式發展，更具環保效益。她認為137區用地則應留來用作公營房屋發展，解決本港公屋供求不足的情況。（曾鳳婷攝）

去年6月，發展局曾透露研究在將軍澳第137區物色合適用地設置混凝土廠，以取代油塘混凝土廠。當時指出，因混凝土廠在運作上需要在發展區域設立廠房，以支援附近一帶的建造工程，所以選址在第137區的臨海用地，以水路運送製造混凝土的各種材料，以免增加陸路交通壓力。

林素蔚曾在2019年區議會選舉中參選澳唐選區，獲得2,762票，敗予前西貢區議會副主席、民主派呂文光。報名參選新界東南選區的，還有民建聯李世榮和非建制派的西貢區議會副主席蔡明禧。