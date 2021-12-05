銀杏館化身「中轉站」送暖　新設小型電器部：讓飯友可出入餐廳

本港天氣近日轉冷，面對氣溫突然驟降，基層市民如獨居長者、露宿者飽受冷風煎熬，極需有心人施予援手。本地社企銀杏館延續上年「送暖行動」，南京街舖位化身「中轉站」，市民可將各種禦寒衣物轉贈，有需要市民亦可到場挑選衣物及用品，同時今年新增小型電器部，幫助一些無能力購買智能電話的飯友，取得電話後進入餐廳用餐。



一向關心長者生活的本地社企銀杏館上年推行「送暖行動」，呼籲市民捐助家中的舊衣，再由他們將衣物轉交給有需要人士，負責人表示計劃取得空前成功，今年活動再度展開，,目前正招募市民於本月12日前將家中不必要的禦寒衣物送至佐敦南京街11號地舖，讓有需要人士同樣可以過一個溫暖的聖誕。

銀杏館化身中轉站舉行「送暖行動」，現招募市民可在12月12日前將家中不必要的禦寒衣物送至佐敦南京街11號地下，有需要人士的人士亦可到場挑選二手衣物及用品。（銀杏館提供）

露宿者嚴寒中發抖 今年延續上年溫暖

活動負責人蔡先生表示，上年冬天油麻地的餐廳生意因疫情轉差，當時巧合地發現一名露宿者在嚴寒中身穿單薄T恤，冷得渾身發抖，於是想到將餐廳化身「中轉站」，並在Facebook專頁中呼籲市民捐贈衣物，最後估計回收近50噸衣物，今年決定再次延續衣物送暖活動。

蔡先生表示，今年幸得有心人免費借出場地，回收衣物的規模比往年大，「短短幾日已經收到好多衫，堆到山咁高。」他們收到大量暖包、禦寒大衣、棉被等物品，舖位可經營至明年一月中，回收衣物方面雖然在本月12日便告暫停，但有需要的市民可在一月中限期前到南京街11號地下挑選及領取舊衣及二手物品。

新設小型電器部 熱心市民有求必應

除寒衣轉贈外，今年的舖位新增小型電器部，蔡先生指因應政府的防疫措施，不少飯友都要使用「安心出行」才可進出餐廳，但奈何部份飯友都沒有智能手機，因此活動同樣呼籲市民捐贈家中的舊電話及小型家電，例如電熱水壺、風筒、電飯煲等，在場的同事及義工會教導他們應如何使用。

蔡先生形容今年的活動十分順利，市民有求必應，活動剛開始的時候，回收的衣物中8成是女裝衣物，男女衣物比例嚴重失衡，銀杏館因此在Facebook緊急徵收男士的禦寒衣物，結果大量熱心市民立刻到場捐贈男裝衣物，令他十分感謝市民的踴躍支持。