調查指近八成人料聖誕消費少於3000元　三成港男想Staycation慶祝

疫情持續兩年，聖誕氣氛未及疫情前濃厚，有機構於今年11月初至12月初進行調查，訪問698名本地情侶或夫婦，了解他們在疫情下的聖誕消費意欲及模式。結果顯示，逾八成受訪者估計其聖誕消費不多於3,000元，逾兩成半男女更沒有計劃送禮，比率較去年增加約一成。



交友約會公司HK Romance Dating Limited於11月初至12月初透過電話、網上問卷及街頭訪問方式進行調查，訪問698名香港情侶或夫婦，了解他們在疫情下的聖誕消費意欲及模式。（HK Romance Dating Limited提供圖片）

交友約會公司HK Romance Dating Limited於11月初至12月初透過電話、網上問卷及街頭訪問方式進行調查，訪問698名香港情侶或夫婦，了解他們在疫情下的聖誕消費意欲及模式。結果發現，31%受訪男士最想到酒店Staycation慶祝聖誕，較去年增加15%，26%受訪女士則希望與親人或朋友慶祝，較去年增加13%。

近八成受訪者預計自己的聖誕消費不多於3,000元。（資料圖片）

逾兩成半男女沒有計劃送物

此外，近八成受訪者預計自己的聖誕消費不多於3,000元，預計花費500元以下的男女則分別各佔8%及10%。逾兩成半男女沒有計劃向心儀對象送上禮物，較去年增加約一成；逾三成男女料花費1,000至3,000元購買聖誕禮物。

在疫情影響下，逾半受訪男女指消費金額與去年維持不變。對於明年的香港經濟，逾4成受訪男女表示感到樂觀，而樂觀的主因是認為疫情漸見好轉。惟仍有逾三成受訪男女對明年香港經濟感到不樂觀，當中逾六成女士指因為擔心疫情仍未好轉，有25%男士及9%女士認為外資撤出香港有影響。而被問及今年的開心指數，三成半受訪男士給予7分，27%受訪女士給予6分。

調查結果發現，31%受訪男士最想到酒店Staycation慶祝聖誕，較去年增加15%，26%受訪女士則希望與親人或朋友慶祝，較去年增加13%。（資料圖片）

HK Romance Dating Limited表示，今年聖誕節繼續受疫情影響，但仍然無阻港人外出或與伴侶、親友慶祝的願望，建議市民應先溝通，了解雙方同意的慶祝模式，避免因為立場不一致而產生爭執，亦呼籲市民外出慶祝時，也應該做好相應的防疫措施。機構亦建議，若情侶們想節省金錢不外出消費，可多花心思安排節目，計劃一些免費或便宜的聖誕行程，例如到維港兩岸欣賞燈飾、聖誕特別展覽或各大商場裝飾，同樣可以過得便宜又浪漫。此外，機構建議若為對方準備禮物時，可購買實用性或具紀念價值的禮物，但必先要了解清楚對方的喜好，以及平日習慣用的產品，再根據這些準則挑選禮物，突顯對對方的重視及心意，如希望為對方製造驚喜，亦可送上自家製禮物或食物。