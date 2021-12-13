疫下嫖客「戴套唔戴罩」情況普遍　無拖拍「A0男」為快感打真軍

嫖客疫下光顧性工作者，防疫意識不足，不但有感染HIV風險，隨時染上新冠肺炎雙中招。愛滋基金會調查發現，有69%受訪嫖客疫下仍會如常光顧性服務，僅6%全程戴上口罩，亦有16%試過不戴避孕套進行性交易。有零戀愛經驗的男子表示，十年來依靠嫖妓接觸女性，更試過為快感與相熟性工作者「打真軍」，近日認識基金會才首度接受HIV測試，慶幸沒有染病，基金會呼籲要有適當預防措施，減少感染風險。



調查發現近六成受訪嫖客具大學或以上學歷

香港愛滋基金會今年10月29日至11月4日期間，以網上問卷形式在連登、高登、香港討論區及Telegram等社交平台進行「新冠疫情下光顧性服務情況調查」報告，合共收集768份問卷，當中確認594份為有效問卷，以了解新冠疫情對男嫖客光顧女性工作者習慣的改變。

594份有效問卷調查之中，受訪年齡偏向較年青群組，18至29歲佔59%，其次為30至39歲，佔32%，而受訪者具大學程度或以上學歷佔整體近60%，但並不代表他們具有預防新冠肺炎或愛滋病毒(HIV)的意識。

調查結果顯示，69%受訪者在新冠疫情肆虐期間，仍會光顧性服務，不過有66%受訪者減少光顧次數，他們主要擔心「有感染新冠肺炎風險」，以及「受政府的防疫限制影響」等因素，而54%受訪者光顧女性工作者發生性行為時，沒有全程戴口罩的習慣，僅5.9%人士會自覺戴上口罩，其餘受訪者僅部分時間戴上口罩。

對於沒有全程戴口罩的原因，有34%受訪者享受更多性愛快感及滿足感，33%人覺得戴口罩並不方便， 24%不担心感染新冠肺炎，19%反指女性工作者未有指明一定要戴口罩。

拍拖零經驗 靠嫖妓獲取滿足感

調查又發現，疫下仍有光顧性服務的411名受訪者中，有84%在每次性接觸時均有使用安全套，但不論疫情前後，主動接受HIV測試比率均偏低，僅得21%曾接受HIV測試，反映預防HIV意識並不足夠。有43%受訪者抱僥倖心態，認為自己沒有感染風險，亦有5%稱對HIV測試服務未有了解。

從事夜更保安的Peter，自懂性以來從來沒有戀愛經驗，情場上有挫敗感，大約10年前開始透過嫖妓接觸女性，大多是光顧一樓一或相熟場所找尋性工作者，即使疫情肆虐期間亦不改變嫖妓習慣，每月光顧頻率大約4至5次，平時光顧時只多備數個口罩及消毒搓手液傍身，有時為怕加鐘加錢，甚至試過除下避孕套與相熟場所的性工作者「打真軍」，坦言「唔擔心感染，因為出事都知源頭喺邊。」

他表明曾想過到政府社會衞生科門診接受HIV病毒測試，因怕尷尬及上班時間顛倒等問題，向朋友提起時，對方聲稱擔心洩露個人私隱，若確診後寫在病歷上，將影響工作等因素，令他諱疾忌醫，直至早前接觸香港愛滋基金會，才首度接受HIV測試，慶幸沒有中招，以後亦會提高安全防疫意識。

香港愛滋基金會高級項目經理黃文達表示，聖誕佳節將至，每逢長假期均會收到男嫖客查詢感染HIV風險的高峰期，轉向愛滋病相關非政府組織尋求協助，建議政府投放更多資源，加強教育及宣傳性工作者及男嫖客，不能單靠安全套，還要定期進行性病檢測，讓社會提高整體HIV檢測率，達致適當預防的成效。