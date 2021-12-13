風月行業疫情掀巨變　六旬婦女入行搵快錢、PTGF兩周一檢求自保

本港疫情持續，風月事業亦出現翻天覆地變化。有性工作者支援組織表示，不少性工作者為求自保，紛與嫖客約法三章，以及做足防疫措施，包括要求於「交易期間」佩戴口罩，亦相繼打針減低中招風險，惟時有客人拒遵從防疫措施，出現糾紛。

支援組織又指疫情期間，明顯有較多新人入行，亦有較年長女士因經濟困難或失業等不同緣故，投身性工作行列，當中更不乏年逾六十歲的中年女士，惟普遍危機意識相對薄弱，易遭客人剝削。有任職PTGF(兼職女友)的少女則指，疫情期間接客需要小心翼翼，除了全程佩戴口罩，亦曾每隔兩周自費檢測一次。她又坦言，性交易期間曾遭客人偷拍，幸及時發現，免釀成不必要損失。



香港愛滋基金會調查發現，有69%受訪嫖客於疫情下仍會如常光顧性服務，僅6%全程戴上口罩，亦有16%試過不戴避孕套進行性交易。



關注性工作者權益的青鳥行政總監嚴潔心表示，疫情持續，性工作者亦與客人接觸頻繁，不少性工作者關注感染風險，「一路都有擔心，但都無辦法，為咗搵食，都要硬住頭皮開工。」她續指，大部分性工作者均有做足防疫措施自保，包括戴口罩、勤洗手，以及加密消毒。

大部份性工作者已打齊針

嚴又指，早期疫情肆虐期間，不少性工作者與客人進行性交易時，均協議雙雙配戴口罩，「事前亦會沖好晒涼」，她續說，雖然科學上未必可完全杜絕風險，「但勤做防疫功夫，起碼相對上都安心少少」；另大部分性工作者亦已接種疫苗自保。

嚴潔心表示，疫情亦令行業生態出現變化。部分於桑拿、卡拉OK等處所駐場的性工作者，受政府防疫措施限制影響，生意明顯受累，「未必個個客人有打針，另外要掃安心出行都有顧慮，好多客都唔想留低光顧足跡，對佢哋生意有一定影響。」此消彼長下，PTGF(兼職女友)則因彈性較大，交易相對上較為熾熱。

有性工作者門口貼上告示，提醒客人需全程配戴口罩。（蔡正邦攝/資料圖片）

經濟差中年婦女入行「搵食」

嚴續指，由於收入受損，部分性工作者會做兼職幫補，亦有人會透過手機App「搵客」開拓生意，「會多咗私下交易，但與此同時，風險都增加，例如遇到客人食霸王餐、使用暴力，同唔用安全套。」嚴又注意到，受疫情影響，經濟轉差，近來有較年長女士入行，「60歲以上都有好幾位，雖然未必賺得多，但起碼搵到食先，佢哋都係打算見步行步。」

另一性工作者支援組織「紫藤」發言人李小姐則指，疫情初期，不少「姐姐仔」感到徬惶，包括張羅口罩等防疫用品等，亦憂慮一旦染疫，會連累家人，遂會提高防疫警覺，包括要求客人必須佩戴口罩，及交易後消毒房間等，「不過因為生意差咗，有時啲客唔肯戴口罩，有啲女仔都唔敢拒絕。」她續指，隨著本港疫情受控，性工作者相對較關注生意不景的困局，「會擔心無生意多過疫情。」

李小姐又透露，疫情前有不少「姐姐仔」由內地來港工作，但封關後由於往來受阻，結果部份人選擇逾期居留偷偷留在港繼續工作，甚至有「姐姐仔」會鋌而走險「坐大飛」（快艇）偷渡來港，只求可以「搵食」，「但危險程度高咗好多，一嚟驚出意外，二嚟又可能遇上截查畀人拉。」

「紫藤」發言人李小姐指，疫情期間新人入行及重操故業的「姐姐仔」明顯增多。（相中單位非受訪者工作地方）

她又提到，疫情期間新人入行及重操故業的「姐姐仔」明顯增多，但她們危機意識相對薄弱，結果容易招致金錢損失或遭客人無理對待及侮辱，「有時以為幫襯過兩三次就係熟客，容許佢『後數』，點知之後就一去無回頭」；亦有50多歲女士已於十多年前轉行，但近日受疫情影響，需要重返性服務行業，「本身做緊嗰行無咗，要返返入嚟，短暫渡過難關。」

PTGF：自費檢測變相賺少咗 但都會驚自己中招

《香港01》以社交平台成功接觸數名PTGF，其中22歲、入行未滿一年的欣欣(化名)表示，由於擔心疫情，故交易期間全程均會佩戴口罩，亦會每隔兩周自費檢測一次，「雖然變相賺少咗，但我自己都驚中招。」她又謂，非所有客人願意事前配合檢測，「但多數客人都有衛生意識，亦會約之前傾好。」欣欣又提到，曾有客人於交易過程中企圖偷拍，「好彩發現得到。」