調查指學童網課追不上學習進度　家長代做或落手教變親子衝突

疫下學校長期進行半日面授課或以網課交替，有關注基層組織進行調查發現，近八成半受訪家長認為學校對學生的學習支援不足，近七成小學生無法完成當日功課，部分需要家長出手代做功課，以致親子關係出現衝突，加重照顧壓力，建議學校盡快全日恢復面授課，亦可為低收入家庭提供補習津貼，課餘托管及功課輔導班名額名額，讓基層學童不致輸在起跑線。



調查指基層家庭缺乏資源為子女輔導學業

關注草根生活聯盟今月1至6日以問卷及訪談形式，成功訪問367份有效問卷，以及與6名基層照顧者進入深入訪談，了解基層家長在照顧子女教育的情況與需要。

調查結果顯示，小學生的平均功課時數大約為2.9小時，與中學生無異，每日功課份數達到6份，近7成小學生有無法完成當日功課的情況，有33%幼稚園學童及26.7%小學生功課需要由基層家長代勞。有8成半受訪基層家長認為現時學校提供予家長或學生的支援不足夠，反映學校在疫情未能提供適切的支援措施。

調查又發現，超過73%的受訪者開支為每月$2,500以下，當中有不少受訪家長因經濟負擔沉重，只能選擇非牟利團體或學校的低收費補習班，有的因名額有限、篩選條件、教學質素的考慮下，未有使用服務。

單親媽媽：阿囡覺得我逼得佢太緊

獨自照顧三名子女的單親媽媽阿霞，當中就讀小二的二女因專注力不足，單靠上網課難以跟上學習進度，當她要落手指導時要面對不少親子壓力，例如自己不懂寫繁體字，不知道用甚麼方法引導她，最常用的方法就是「兇」她，以致女兒反感，母女關係轉差，經常將「媽媽不愛我」掛在口邊，直指逼得她太緊，甚至借口媽媽不懂教而拒絕學習，令阿霞深感困擾。

她又稱，私人補習社費用昂貴，若選擇非牟利輔導功課班就便宜很多，但最大缺點是只有輔導當日功課，若然第二天有默書，導師不會幫學生背默，無法全面跟進女兒學習需要。

關草聯建議，政府將疫苗和面授課堂政策脫勾，盡快恢復全日面授課，當局亦應調撥資源，大幅增加課餘托管名額，提供額外補習津貼予低收入家庭；學校應考慮調整課程及功課難度，或由校方提供資助，讓低收入家庭參加功課輔導班等。