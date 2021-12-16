任臥底港鐵外判清潔工　藝術家公開身份疑被停工：已到勞工處求助

關注勞工權益的本地藝術家程展緯早前「轉行」擔任港鐵外判清潔工，以「臥底」形式揭露港鐵清潔工只獲最低工資37.5元、時薪大大落後於其他政府公廁的清潔工。他昨日（15日）與清潔服務業職工會及清潔工人職工會召開記者會，變相公開身份，期間亦有批評港鐵及政府帶頭剝削基層工友、製造在職貧窮。據程展緯表示，他昨日下午突然收到港鐵通知停工一星期，而有關安排將影響其連續性僱傭合約（俗稱4.18條例），因此已到勞工處求助；他同時向處方反映大部分同事在受聘時「合約副本都沒收過」，已要求勞工處調查跟進及作出檢控。



程展緯表示，昨日下午突然收到港鐵通知停工一星期，「今天穿了制服，卻不可返工！」。（程展緯Facebook圖片）

停工將影響其「4.18合約」條款

關注勞工權益的程展緯，近日以「長約散工」形式加入港鐵外判清潔工的行列。但據他表示，本來昨日下午開設記者會後的會如常穿起制服準時上班，卻收到主管訊息指已聘到長工，要他停工一星期，至22日才繼續工作。據程形容，中更的人手十分短缺，編更也早已填滿他的名字，「沒理由下午告訴你下午不用返」；同時認為停工將影響其「連續性僱傭合約」（俗稱4.18條例，是以兼職僱員作對象的僱傭條例，只要員工連續受僱於同一僱主四星期或以上，而每星期最少工作18小時，便屬於享有法定假日、休息日及有薪假期等權益的連續性合約，不論是長工或臨時工，只要符合4.18條件，也受該條例保障。)

指控港鐵沒有向外判僱員提供合約副本

程展緯稱，已就事件到勞工處要求協助，並告訴了處方職員自簽訂合約後、由第一天上班便已追問要求一份合約副本，而以他所知，其實所有同事都沒有獲得合約副本。他形容港鐵做法是「違法的行為」，指如勞工處認真調查並作出檢控，單單港鐵外判便會有超過2,000萬罰款。他又寄語清潔工同事「不要害怕把自己的處境告訴別人」，要一起加油叫停「不義制度」；並要求港鐵和外判清潔公司永順直視制度問題，面對公衆並進行有意義的對話。



香港01正就事件向港鐵和勞工處查詢。