Blue Bottle Coffee旗艦店進駐灣仔　咖啡×時裝打造日系生活美學

【Blue Bottle Coffee/ Cafe/ 咖啡/ 聯乘】提起香港人大愛的咖啡店，Blue Bottle Coffee絕對是叫人嚮往的名字，雖然其實它乃是源自美國洛杉磯，但自從於東京清澄白河設立一號店後便瞬即在亞洲掀起旋風，成為遊日必到聖地。



Blue Bottle Coffee清澄白河旗鑑店，要再度朝聖依舊無期。（Blue Bottle Coffee）

不過，鑑於疫情仍然肆虐，開關無期，短期內要日本原店朝聖，應該不大可能了。幸好Blue Bottle Coffee甚有香港Fans心，知道大家東京旗艦店去不了，就索性於香港開一間旗艦店給你，本港第3間、也是面積最大的Blue Bottle Coffee，最近於灣仔聖佛蘭士街正式開幕。

Blue Bottle Coffee灣仔聖佛蘭士街新店。（Blue Bottle Coffee）

新店設計甚有深意，以「光」作為靈感主題。（Blue Bottle Coffee）

Blue Bottle Coffee灣仔旗艦店樓高三層，由美國設計工作室WRK-SHP操刀設計，再交由本地製木名所「廿一由八」，特意為咖啡店打造簡約風木傢具。新店設計甚有意思，以「光」作為靈感主題，再結合「日」、「月」、「星」元素，利用不同物料、輪廓以及燈光等元素，將光的折射、反射及閃爍特性優美表現出來，那何解是以「日」、「月」、「星」為題？這是因為設計師匠心獨運，希望借此向旗艦店地段聖佛蘭士街鄰近的日街、月街和星街作致敬，凸顯這一帶自成一角的鄰里關係。

限定系列於12月16日一星期快閃限定，於2021年12月16日至22日期間售賣。（Blue Bottle Coffee）

卡其色帽子及黑色Pocket Tee更只於灣仔新店限定發售。（Blue Bottle Coffee）

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而為慶祝灣仔店幕成，Blue Bottle Coffee聯乘HUMAN MADE第二擊別注系列也被引進店中作亞洲搶先開賣，留意這可是以快閃形式，限定於12月16至22日一星期內發售，售完即止，稀有度十足。今次與HUMAN MADE第二擊合作的單品，無疑比前一波更加多元化。Pocket Tee和Cap帽外，更特別炮製可可 × 焦糖香的「FUTURE BLEND」及Concord葡萄香 × 洛神花的「PAST BLEND」別注咖啡豆，不但包裝別緻精美，更由NIGO親自監修，飲起來都有型過人。

灣仔限定Breakfast Sandwich。（Blue Bottle Coffee）

來到Blue Bottle Coffee除享受招牌手沖咖啡，他們的食品其實同樣值得注目，今次新店細心地推出多款唯灣仔限定的輕食午餐，由Breakfast Sandwich、Grilled Sandwich、Yogurt Bowl到Brunch Plate都有，既健康又美味，絕不讓咖啡專美。