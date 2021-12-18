關閉文物徑│營運費每年逾百萬　屏山歷史建築私人擁有、公家維修

社企「要有光」在屏山文物徑對開三幅地皮興建87伙社會房屋「光村」，而屏山居民一直表明反對，隨着城規會早前（10日）批准項目，有原居民張貼通告表明全面封閉文物徑以作抗議。翻查資料，原來文物徑除了一個訪客中心屬政府物業外，其他歷史建築物皆屬私人擁有，但維修則由公家負責；而元朗屏山和粉嶺龍躍頭文物徑每年的營運費用達450萬元，當中元朗屏山卻因興建光村問題而關閉，市民無法入內參觀。



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文物徑由古蹟辦與建築署籌建 兼負維修責任

位於新界元朗的屏山文物徑是香港首條文物徑，於1993年12月12日開幕，長約1.6公里，記載本地鄧族民俗文化。文物徑當年是由古物諮詢委員會提出建議設立，由香港賽馬會及衞奕信勳爵文物信託贊助費用，並由古物古蹟辦事處和建築署負責籌備和安排。而早年有報道指，政府每年用於元朗屏山和粉嶺龍躍頭文物徑的營運費用達450萬元。

社企「要有光」興建社會房屋的計劃，一直遭屏山鄉事委員會及原居民反對，尤其貼近聚星樓的一幅地皮更引起他們強烈反彈，認為會破壞風水，要求將計劃擱置。「要有光」至上周五遞交申請，主動刪減單位數量至87個，並將最貼近聚星樓的社會房屋改為興建一層高學習中心，兩者之間預留400平方米公眾休憩空間，增加空間感，最終獲城規會通過。而原居民獲悉後隨即將行動升級，由數月前在文物徑周圍懸掛橫額後，近日直接關閉多幢建築物，並在門口張貼通告稱「由於政府帶頭破壞文物保育，鄧氏宗族決定全面封閉文物徑」，拉上膠帶及鎖門以示抗議。

古蹟辦：業權人可決定是否開放

古蹟辦發言人回覆查詢時表示，屏山文物徑貫連五項法定古蹟(聚星樓、達德公所、鄧氏宗祠、愈喬二公祠、仁敦岡書室) 、六項已評級歷史建築(覲廷書室、清暑軒、洪聖宮、楊侯古廟、述卿書室前廳、屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心)，以及三項歷史構築物(古井、社壇和上璋圍) 。除了屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心屬政府物業外，文物徑上的其他歷史建築/構築物皆由私人擁有；古蹟的宣布和歷史建築的評級不會影響有關建築物的業權、管理權和使用權，業權人可決定是否開放其擁有的建築物予公眾參觀。

發言人指，雖然部份文物徑上的歷史建築現時不對外開放，屬於政府物業的「屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心」歡迎公眾參觀，並可於古蹟辦網頁下載介紹屏山文物徑的小冊子、按古蹟辦於沿線設置的路標及資訊板欣賞各項法定古蹟/歷史建築的外貌，了解其文物價值。發言人又指，古蹟辦與業權人代表就屏山文物徑重開的可行性保持緊密聯繫，並繼續安排人員巡視文物徑上的法定古蹟/歷史建築，確保建築物得到合適的保護。