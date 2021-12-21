安老院舍與嶺南大學合作　辦首個北歐聖誕市集推長幼共融

在極光下同遊市集、過一個冰天雪地的北歐聖誕，相信是不少人的夢想；而安老院舍一向予人沉悶、孤獨的形象，位於屯門的一間新型安老院舍，希望推展北歐共融社區理念。中心近日又與嶺南大學簽訂合作備忘錄，以長青共融及持續學習為核心，落實合作模式，並以北歐聖誕市集為主題打響頭炮，與嶺南大學學生一起打造充滿幸福感的安老聖誕市集。



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聖誕巿集設手工藝品攤位 讓長者發揮長處

位於屯門虎地的「迎進生活」與嶺南大學為鄰，是香港唯一鄰近專上學府的單幢式長者生活社區，中心打破傳統安老院舍界限，過往一直致力推廣自主安老，希望長輩們都能積極拓展人生。在聖誕前夕，中心與嶺南大學簽訂合作備忘錄，計劃會讓嶺大學生到院舍進行實習及服務，範疇包括中醫、樂齡科技、社會創新等，通過這些社區聯繫，讓區內不同年齡人士與長輩建立一種緊密連結，從而產生幸福感，這亦是近年很多人推祟的丹麥文化「Hygge」。

在為期4天的聖誕市集中，嶺大學生將走進院舍，與長者一同渡過溫馨且充滿節日氣氛幸福時光。除了有節日美食，亦特設不同的遊戲攤位，透過遊戲互動一起感受節日的歡樂及喜悅。「迎進生活」長輩更是創意無限，在聖誕市集會展出住客親手製作的手工藝品，每一個都是獨一無二，盡顯他們的藝術才能及獨特性。「迎進生活」相信，長者不只是接受關愛的一方，他們也可發揮自己的長處而付出，因此住客亦會參與其中，與大家一起擺檔，在中心內也有如置身北歐、參加充滿幸福感的聖誕市集。

「迎進生活」又指，未來將與嶺南大學有更多不同的合作，無論在推廣持續學習或是長青共融上都給了業界創新的思維，同時希望能把這個共融社區理念引進香港，讓大眾認識到包容及社會連結對長者安老的重要性。