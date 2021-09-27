樂齡科技｜長者中心引入機械人溝通大使　可對話、溝通、講笑話

長者與資訊科技，看似是有着不可跨越的鴻溝，不過香港社會愈趨高齡化，長者服務是否都能用科技產品提供協助？近日有長者中心引入了全港首個「機械人溝通大使」，負責發布活動資訊、回答長者提問，又會說笑話和關心他們。為了提高友善度和親和力，「東仔」外表有如Q版太空人的機械人，更是一班長者有份參與設計，經過兩年時間終見到成品，長者們都表示「好感動」。



由理大賽馬會社會創新設計院（JCDISI）推行的社創「騷‧In‧廬」計劃（第五季），與設計顧問Eureka及機械人公司Roborn合作，一同進行「長者中心再想像」項目。他們由2019年11月起一同參與「東仔-語音互動機械人」活動，並邀請了三間在地理位置及服務人口組成各有特色的長者中心，透過工作坊收集長者的意念和提議。位於秀茂坪的東華三院方肇彝長者鄰舍中心是其中之一，並有14位長者會員參與機械人的共創過程。

現時「東仔」放於中心入口當眼處，長者和職員對它的反應都很正面。（呂諾君攝）

雖然中心內會員平均年齡較高、智能手機普及率較低，但以機械人增進會員溝通的概念，正來自一位目不識丁的長者會員郭桂蓮。61歲的桂蓮在參與工作坊時，曾表示希望「東華三院中心會有個東仔」，她又透過砌積木和錄音公仔，構思設計出「東仔」機械人的雛型。她表示，現時的科技太先進，長者們不太適應，但近月中心內有了「東仔」後，可以對話、溝通，也較易得知中心有甚麼活動，她亦對終於見到成品表示高興，「終於見到真身，好開心！」

能分擔中心職員工作

另一位會員梁慧霞指，初時只想到東仔可以回答有關中心的問題，後來發現東仔還會講笑話，又會在天氣乾燥時關心她要塗潤膚膏，也懂得教她煲甚麼湯水。她認為，中心職員雖然友善，但平日工作繁忙，機械人日後或可分擔他們的工作。至於朱秀蓮剛指，現時「東仔」只有聲音，有時長者們或會聼不清楚和容易忘記内容，希望可以在螢幕增加影像和文字，例如介紹旅遊或行山景點時，在螢幕增加該地點的影像會更吸引。

東仔除了可以回答有關中心的問題，還會講笑話，又會關心和教長者應煲甚麼湯水。（呂諾君攝）

JCDISI署理總監陸永康博士指出，香港15年後將有半數人口年逾50歲，而社會亦需要提前為長者服務作長遠規劃。他強調，JCDISI的項目一向着重用家的觀點，設計並非只在乎美觀、實用或是否應用到最新科技。「騷‧In‧廬」項目經理鄭依依亦指，是次計劃和機械人設計加入了長者友善元素，以提高產品的科技包容度和親和力，將科技帶入長者實際生活。