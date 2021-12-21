冬至｜外賣單車兵工傷住院 ：廿歲有2次工傷，再欠租恐瞓街

冬至，當大家忙着早些回家過節，但仍有人不眠不休為顧客送餐。在外賣平台當單車兵的KK，原本應該忙着在平台接單，但本月中一次工傷意外，不單令搵食工具單車報廢，連自己也搭進去，目前在躺在醫院病床過冬至，他想着兩次工傷索償的時間表、一堆申領緊急綜援文件、已欠一個多月的$4800租金，出院後恐怕要露宿街頭，茫然不知前路。



撰文：關注草根生活聯盟



第一份長工意外燙傷 重返外賣平台當單車兵

KK今年20歲，自中一被家人安排到支援特別肢體照顧的寄宿學校。今年就讀中五，10月份他決定提早離開學校，希望靠打工過獨立生活。初時他靠變賣一些電子產品，送外賣打散工，一日只吃一餐勉強度日，當時租了深水埗一間月租$1600的劏房：「好恐怖，成日有甲甴飛蟲，食同瞓都唔安落，鄰居食煙飲酒，又嘈又臭。」

幸而，KK很快找到第一份長工─快餐店的食物生產線工人，月薪$12000。他隨即搬到就近工場的一間大埔唐樓劏房：「百幾呎似儲物倉，但至少瞓到。」11月中開工，被指派崗位需要處理高溫工序：「新人咩都唔知，又冇清楚指引就調我去，要一直接觸滾水。」不到兩星期，一次KK的右手手碗被淥到，當時主管怕麻煩，令他自行去急症室。「那個星期如果沒止痛藥，根本無法入睡，受傷後三、四天我都繼續返工，但想到之後常要請假洗傷口，公司又繼續要我做同一崗位，就直接辭了。」付了近千元醫藥費，工傷索償又尚未批，KK連兩日吃一餐的錢都快負擔不起。

踏入12月，雖然傷口未埋口，KK唯有重返某大型外賣平台，做單車手。KK記得9月簽約時，對方指他在新舊制之間，從未承認他屬「自僱」還是「半自僱」：「有提過公司有意外保險，但你無辦法再問清楚，對方一句質埋嚟：『你𠵱家係咪唔做?』」

意外後單車報廢 小腿麻痺抽筋

今月14日下午，KK正前往餐廳拎外賣，卻在單車徑的轉角位被一輛快速駛來的單車撞到，「我踏上車才一兩秒，就被連人帶車撞飛。當下自己傻，想爬起身繼續完成張單，卻發現單車已撞壞。」KK即向外賣平台求助：「報告有緊急交通事故，CS（客戶服務）又係AI（人工智能）覆，問我有沒有受傷和能否如常送餐。我答未知，因為未能判斷，又怕答有事會被即時封鎖帳戶。最後CS答：『好遺憾，營業部稍候會處理。』就把我登出系統。」當時他跟肇事者理論，對方是一個在快餐店兼職的學生，當時騎著共享單車趕上班。爭論一番，該學生才願意賠單車維修費及購買二手電話的費用。

當時KK以為已無大礙，半個鐘後才「知死」：「小腿麻痺，慢慢行也抽筋，後來真係呃唔到自己，痛到想跪地，就到公園休息。」當晚KK忙着找人接更、跟不同機構追問保險責任，直到凌晨才到醫院急症室：「聽到醫院的人說，今個月已接到６、７個外賣炒車傷者。」照了X光檢查，骨頭沒損傷就隨即放走，期後KK到觀察病房多次，仍未找到痛楚主因，前日終於被轉介到設專科的伊利沙伯醫院，目前正留院觀察。

而今次工傷更涉及三個機構：共享單車公司、肇事者的快餐店及外賣平台，KK連日來追問工傷保障，共享單車指對方有試車，就不屬其責任；快餐店指要交由總部決定賠償與否；而外賣平台多僅以電郵回覆。而出事後，KK才知道公司系統將他錯歸類為步兵，「之前明明我已拍下單車照，交了證明。不知道它是否故意，怕會影響索償，但你永不會找到對頭人問清楚。」後來，更令KK直接找保險公司自行處理是次「個人損傷」，KK仍要待醫生簽醫療證明，審批索償似遙遙無期。

欠租一個月 引來業主「關心」病況

零收入零積蓄，亦不想告知家人，KK形容自己似站在懸崖上：「𠵱家仆親，租交唔到，業主已『關心』過幾次。」目前，有機構協助他申領緊急綜援：「長期拎冇好處，最怕受傷有後遺症，搵唔到工。」

經歷兩次工傷，KK希望找一些自己能力做到、控制到的工作。「唔想搵命搏做外賣。但都要視乎情況，唔到我揀。」KK嘆政府對大型外賣平台欠規管：「人工不斷減，僱員合約及保障更加不清不楚，出事又沒有真人CS協助。政府唔理，唯有學識保護自己。」