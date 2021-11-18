Foodpanda外賣員送餐骨折　公司指自僱拒認工傷　工會促勞處調查

服務業總工會自由工作者分會近日接獲一名因工受傷的Foodpanda員工求助，當事人於七月在天水圍騎單車送外賣期間遇到意外，左手手部骨折，需入院做手術，至今仍未康復。事主近日接獲勞工處回信，Foodpanda稱外賣員屬自僱人士，不承認工傷責任，工會因此正協助涉事外賣員申請法援，在法院進行申訴。工聯會建議，外賣平台需受監管及必須註冊，要求勞工處嚴厲執法，確立雙方僱傭關係。



工聯會今（18日）連同律師及該受傷員工召開記者會。受傷員工亞寶表示，今年七月在天水圍騎單車送外賣期間遇到意外，左手手部骨折，需入院做手術，至今仍未康復。他因事件要住院五天，所有醫療費用逾數千元全部要自付，Foodpanda沒有任何金錢補償，「至今一句慰問都冇。」他又指，事後獲勞工處確認事件是工傷意外，但Foodpanda拒認責任，只強調外賣員是自僱人士，故只能向工會求助。

工聯會會長吳秋北斥，提供服務者完全受控於這些電子平台，外賣平台在事故發生後「逃避責任，走法律罅。」「冇任何社會責任，不能接受。」他認為勞工處罔顧「打工仔利益、生命健康安全」要求勞工處要打擊「假自僱」模式。

工會義務律師劉嘉華稱，電子平台屬新興行業，他以英國Uber案為例，稱表面自由如散工，但公司控制度遠高於自由散工。員工對每個接單程序沒有「話事權」，無法與客人議價，公司操控整個服務模式。

工聯會建議，電子服務平台需受監管及必須註冊，又要求勞工處需嚴厲執法，確立僱主僱員關係。

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