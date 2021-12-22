街市檔位競投漏洞多　承租人違規參與趕競爭者　新檔主投價貴雙倍

公眾街市空置問題嚴重，食環署分別於6月、10月及 12月開放競投現時近四分一的空置檔位，總數約四百多個。有團體發現有部份投標者走灰色地帶，投得後即場「棄標」以協助同行伙伴以底價投得檔位。監察公營街市發展聯盟、社區發展陣線會於今日（22日）舉行記者會，指現時公營街市的問題多，例如食環署的規管不足、近四成檔位被丟空、「蛇頭」集團式壟斷入場競投等，有新檔主指租約期過短需要蝕本離場，聯盟建議食環署應多抽查街市的檔位，競投方式應改以抽籤代替價高者得，協助基層市民就業。



投標者走「灰色地帶」棄標 助同伴底價投得

社區發展陣線發言人張延表示，有部份現有街市檔位的承租人違規參與投標，團體發現競投人士進場投標時，不用核實是否現有攤檔的承租人，這些檔主在第一輪投標時投得檔位後，食環署才發現他們為現有承租人，因為條件不合需即場放棄檔位，然後該檔位將會在所有檔位競投完成後，才會重新進行第二輪投標。

社區發展陣線發言人張延（左）表示，有部份現有街市檔位的承租人違規參與投標，棄標後助同伴以底價投得檔位。（黎倩婷攝）

張延表示此舉有違公平原則，因為不少競爭者以為心儀的檔位已被租出而離場，對有第二輪競投的玩法「毫不知情」，張延指在10月份的競投中，最後留在場內參與第二輪的競投者只有約5人。該檔位在第二輪釋出再次進行競投時，便由現有承租人的同行伙伴以底價投得，惟機制的罰則卻形同虛設，食環署只會按機制向違規人士扣除一個月的攤檔按金，張延表示此漏洞令有意經營攤檔人士無法投得攤檔，更遑論惠及希望創業的基層市民。

檔主：識玩嘅人用底價就投得檔位 我要貴double

有份參與投標的檔主施小姐為首次投標人士，檔位以售賣嬰兒服裝為主，她投得的檔位底價為2,950元，最終以5,600元投得。考慮到只有一年租約而且不能優先續租，施小姐慨嘆在商場、街鋪租檔更優勝，「原來好多嘢唔係政府預備好，我租一年嘅成本多咗好多。」施小姐解釋，現時街市的檔位24呎，在商場租約90呎的單位只需四千多元，而且更有很多額外成本需付，「剩係拉電都搞6,000幾蚊，間鋪係空嘅，仲要加貨架嗰啲嘢，仲未計之後要還原返。」另外，施小姐指，街市需要使用安心出行令到人流減少，「真係一個鐘入面，都係得5個人行過嗰條街」，未來不會考慮續租。

有份參與投標的檔主施小姐接受電話訪問時表示，競投狀況疑似被「壟斷」，食環署對此欠缺規管，並指有些人可用底價投得檔位，她卻需要貴雙倍。（黎倩婷攝）

施小姐認為競投狀況疑似被「壟斷」，形容情況十分混亂，並指現有承租人來競投檔位，食環署已知他不合格就應一早叫停，不應被他們「拖字訣」，施小姐批評食環署欠缺規管，「佢哋就可以用底價投得，但我就要貴一個double」，她解釋自己非現有承租人的身份，因此被指「無權放棄檔位」，故此不可參與第二輪競投，最终檔位被「識玩嘅人」以底價投得。

另一名有份參與競投的檔主張小姐在10月時投得一個2乘2平方米的雜貨單位，本以為租金會比私營街市便宜、入場門檻較低，但最後卻出乎意料之外。張小姐最終以四千多元成功投得新界區檔位，惟檔位底價只需一千多元，比預期高近一半，計算尺寸後發現開檔成本比私營昂貴。另外張小姐亦質疑租約安排，是次競投的檔位為一律統一為一年短租，她在11月1日起租，但檔主須自行完成商業登記、整理及裝修等，預計真正可以開張營業的只有九個月，建議政府短租應以兩年起計。

四成檔位被丟空、存貨 想做獨市生意

監察公營街市發展聯盟在過去數月一直巡查街市的檔位，共視察132個檔位，發現有4成於6月成功競投的空置攤檔至今仍然尚未營運，攤檔遭到丟空或用作擺放貨物，聯盟發言人姚靈音表示，相信檔位丟空與原有街市檔主想要壟斷市場有關，打算阻礙新營運者入場，造成「獨市」的情況出現；另有3個檔舖有違規情況，例如應售賣食物的變為美甲店。

檔主料「安心」下蝕本離場 團體建議抽籤避免抬價

政府於11月1起強制市民出入食環署豁下街市需使用「安心出行」，不少檔主反映政策使街市人流下降，營業額大幅減少。張延表示，不少長者因沒有智能電話及不懂「填紙仔」登記資料，故最後轉到私營街市或街邊店舖買餸。

聯盟建議街市攤檔競投方式應由價高者得改為抽籤形式，可以避免有人丟空及抬高舖位價格，食環署亦應加強巡查街市的檔位狀況，調查壟斷及妨礙競爭的行為，並為受到競投漏洞及安心出行政策影響的街市檔主提供租金減免，並檢討租約年期。

蛇頭壟斷入場競投配額 妨礙公平

監察公營街市發展聯盟亦發現，在本月太和社區中心的街市攤位公開競投中，該次競投食環署指因疫情關係，限制入場人數120人，聯盟留意到在場有人憑食環派發的橙色籌號向懷疑「蛇頭」領取現金，食環人員卻未有上前了解及阻止。監察公營街市發展聯盟姚靈音質疑，這種有組織性的排隊及派錢行為，是否有人壟斷入場競投的配額，令有意參與投標的基層街坊無法入場參與投標，降低競爭機會。