傳花墟批售市場明年停辦　主辦單位澄清：只准批發不設零售

日前網上有消息指，因政府打算停止借出旺角大球場，明年農曆新年的花墟批售市場明將會停辦。香港01向主辦單位港九花卉職工總會求證，該會澄清表示，至現階段為止批售市場仍會繼續，但將需按政府要求遵守防疫安排，只可做批發不可做零售生意，而該市場已是第二年因疫情而暫停零售安排。



港九花卉職工總會自2002年開始，每逢農曆年前都會租用旺角大球場停車場銷售年花，原意為紓緩花農在旺角花墟一帶馬路旁批售鮮花所衍生的交通問題。而在今年（2021年）初，當局以防疫為由停止了相關安排，後來又突然容許於凌晨進行批發、零售則禁止進行，有指其反覆決定令不少花農無所適從，損失慘重。而近日有消息指，明年（2022年）政府或打算停止向本地花農借出旺角大球場進行批售，一班花農將面臨無地批發、無法出貨的困境。

就以上事件，主辦單位港九花卉職工總會的理事曾國強指出，有關消息有誤傳成份，批售市場並非停辦，而是因防疫關係需如今年年初般，只可在凌晨進行批發，不准有零售活動，亦只有花商、花店可以進場。他透露，確實有部分花農在聽到只可做批發後有所卻步，如果最後規模太小，會有可能需要停辦。

每年一造的年花是本地花農最重要的收入來源，曾國強指，雖然難以評估實際影響有多大，但過去不少零售客人會入場買花，有關的防疫安排確實有影響花農收入。位於元朗新田的信芯園亦有在網上發帖，表示要求政府全面復辦本地花農批售市場，讓本地農民可以繼續向零售商供貨、服務散客，同時希望能落實永久供本地花農批發、花店收貨的批售市場。