花墟霸路情況嚴重　違規僅罰1萬「抵過交租」　憂增疫情風險

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-21 14:17

今年農曆新年，政府一度宣布取消各區花市，市民爭相到旺角花墟購買年花，令該處水洩不通，人車爭路。當區區議員林兆彬早前向花墟街坊發放問卷調查，近八成受訪者感到今年農曆新年花店阻街較去年嚴重，擔心垃圾造成衞生問題，增加疫情風險等。 林兆彬認為政府執法有困難，但罰款阻嚇程度不足。他引述政府數字指，當局一年就阻街等問題對該處店舖罰款約100萬元，而花墟有約110間店舖，推算平均每間店舖僅被罰款1萬元，形容「罰款好過交租」。同時，花店垃圾由食環人員清理，變相要納稅人幫花店付清潔費。

花墟街坊柯先生表示，今日農曆新年，因為政府防疫措施時有變動，令市民趕往花墟買花，今年花墟擠逼情特別嚴重，花店佔用3分之2行人路擺花，僅剩二至三呎路面可用。他觀察，過年前數天，人多擠逼，一平方米範圍內有3至4人，只要「一個人停下來看花，其他人就停下來。」

柯先生指，太子道西、洗衣街向運動場方向情況最嚴重，行人被逼行出車路，但車輛佔用多達一半路面上落貨，「個身同車只相距2至3吋。」

▼花墟一帶店舖阻街情況▼

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柯先生指，花墟最擠逼時，一平方米範圍內有3至4人，只要「一個人停下來看花，其他人就停下來。」（盧翊銘攝）

霸路情況擴張至水渠道



花墟更有向外擴張至水渠道的情況。柯先生指，有花店租用200平方呎的舖面賣花，但佔用大量路面範圍，情況如只交200平方呎的租金，租上千平方呎的舖面。

水渠道街坊陳先生亦擔憂該處會變成「永久花墟」，更指車輛長期佔用街道，恐有緊急事件時會阻礙消防及救護車行駛，阻礙救援。

街坊陳先生擔憂水渠道會變成「永久花墟」，指車輛長期佔用街道，恐有緊急事件時會阻礙消防及救護車行駛，阻礙救援。（盧翊銘攝）

林兆彬表示，不少街坊向其投訴，指霸路情況越來越嚴重，平均每日均收到投訴，但政府「hea執法」，致花店「有樣學樣」，霸佔路面。他指出，有花店更由年廿八至初一，在路邊架設鐵架、竹棚。他查詢時，政府回覆過年前無人手處理，僅向其發出兩張傳票。

他表示，花店亦對當地做成衞生問題，新年前夕堆滿垃圾，要由食環人員清理，變相要納稅人幫花店付清潔費；而店員澆花亦令路面長期濕滑，恐為老人及小童造成危險。

旺角東區議員林兆彬認為政府罰款阻嚇程度不足，指過去一年，平均每間花店僅1萬元的傳票，但可佔用街道範圍，「罰款好過交租」。（盧翊銘攝）

▼年初三赤口及情人節 市民到花墟買花▼