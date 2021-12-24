高鐵西九龍站重開參觀首日　有市民首次入站　盼早日通關

停運近兩年的廣深港高鐵香港段，至今仍然通車無期，政府之前亦預告，即使成功與內地通關，高鐵亦非首批重啟的跨境交通。雖然列車未重開，不過港鐵昨日﹙23日﹚起，連續5日放開高鐵西九龍站予公眾參觀。

《香港01》記者昨午到西九龍站，雖然現場有聖誕裝飾，並特設免税店，不過其餘店舖未重開，人流十分冷清。有市民表示，只是與女兒前往M+博物館才經過高鐵站，事前不知今日重開。另有市民稱，希望兩地早日通關，可回內地遊玩。



免税店期間限定店未見有人光顧

記者昨午約3時到高鐵西九龍站，現場雖然播放聖誕音樂，又擺放聖誕樹，更設有位置供樂隊表演，但沒有表演者，現場相當冷清，新設的免税店期間限定店一直未見有人光顧。由於列車服務未恢復，全部售票機都暫停服務。

馮先生同樣與家人到高鐵站參觀，他表示過往並無需要，因此一直未曾乘搭過高鐵香港段，只曾坐內地高鐵，昨日為首訪高鐵西九龍站。他表示，疫情下留港多時，希望到訪不同新地方，故前來高鐵站。假如日後通關，他希望可到北京、上海等地旅行。

陳太帶同兩名孩子到西九龍站參觀，她表示過往從未到訪，從廣告得知今日開放，又碰巧放假，便帶同小孩到場見識，並計劃參加導賞團了解高鐵站。她表示，過往幾乎每月都會前往東莞探親遊玩，但疫情兩年來都未曾北上，希望兩地早有通關。

往M+博物館經過才知開放

李小姐與女兒亦經過高鐵站。她表示，其實只是前往M+博物館，乘坐屯馬線後經過高鐵站，事前不知今日重開，之前亦未曾到訪高鐵站。她表示，受社會事件及疫情影響，未親身感受高鐵便已停駛兩年，直言：｢個個都期待﹙通關﹚啦｣。