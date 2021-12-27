氣溫急降，在仍然是聖誕節假期的今天（27日），寒冬增添節日氣氛。在剛過去的聖誕節（25日），一班聖誕老人在林村河划着獨木舟，成為區內聖誕節一幀有趣的風景，他們又沿途向街坊派發小禮物，不少大埔街坊當日均捕捉到這個林村河「奇景」，非常興奮。



12月25日聖誕節中午12時許，一隊12人在林村河划着獨木舟慶祝聖誕，非常搶眼。（何偉霖facebook圖片）

12月25日聖誕節中午12時許，一行12人划着獨木舟，從烏溪沙出發划到林村河，他們穿上聖誕老人的裝束，獨木舟上亦貼上聖誕裝飾，十分搶眼，其間又向岸上的街坊送上祝福，「聖誕快樂啊！」並沿途向街坊派發小禮物，有途經市民亦在橋上向他們揮手，為區內增添了不少節日氣氛。

活動發起人Alex是個獨木舟教練，他表示已居住在大埔40多年，從前在廣州教班，惟疫情下只能留港，他形容香港人這兩年很難過，希望透過這次自費活動為街坊帶來歡樂，「以前喺珠江搞過類似活動，喺香港就第一次搞」。Alex指，活動共有12人參與，均是來自他目前在烏溪沙教班的學員及友人，全部考獲初級至中級的獨木舟證書，「今次由烏溪沙到林村河，全程直線距離18公里，唔識划嘅話都幾吃力，關乎體力同安全問題，所以有證書會好啲」。

活動發起人Alex於2013年曾與太太及另一名友人，聯同廣州一班獨木舟愛好者在珠江舉辦聖誕老人划獨木舟活動。（受訪者提供圖片）

網民野生捕獲：聖誕老人都搞唔掂吐露港塞車

大埔區議員何偉霖表示，Alex早前邀請他一起舉辦活動，但由於他沒有考獲過任何獨木舟證書，只能在「一田橋」幫忙派禮物，他亦提醒市民參與獨木舟活動時要小心安全。

不少網民表示，當日成功捕捉到聖誕老人划獨木舟的芳蹤，有人大呼「好正呀」，亦有人笑言「啲鹿唔識游水」、「聖誕老人都搞唔掂吐露港塞車」。