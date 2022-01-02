大圍河道花園即將啟用作休憩區　區議員憂水漲生意外　批浪費公帑

政府在2019年的《施政報告》提倡打造「河畔城市」，即在活化河道工程上，希望加強公眾與河道的連繫，大圍明渠為其中一個活化地點，近日渠邊出現印有「大圍河道花園」的橫幅，形容現時開放作「冬日限定初體驗」。在場的工地師傅則透露，市民可於本周三（5日）起到場體驗有關設施，有當區居民表示十分期待，但亦擔憂場地的防洪措施，認為當局應做好安全方面的研究，亦有當區區議員形容設施浪費公帑，促請當局2月底後便應停止計劃。香港01正向渠務署查詢事件。



政府在2019年的施政報告上推進「河畔城市」概念 ，藉著活化河道的同時，為公眾提供多一個高質素的空間，使市民可以走進河道進行親水或近水活動，並選擇了大圍明渠、佐敦谷明渠和火炭明渠作活化。大圍明渠活化計劃原訂預計在2024年時開始動工，近日渠邊卻出現預告橫幅，在場的工地師傅更表示「大圍河道花園」將在本周三起開放直至2022年2月底，開放時間為早上8時至晚上6時，現時渠邊附近的橫幅指，居民可在開放期內體驗花園的臨時設施，包括休閒座位、3D地畫及綠化隧道。

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大圍河道花園場地設有「水位上升預報系統」，當預測到河道上位上升時，系統便會透過警號燈及廣播發出預警，呼籲在場人士盡快依指示離開。河道花園設於大圍明渠內約100米長的河段，署方希望藉着這個臨時公共休憩區，測試及優化這些系統的運作，讓公眾可在安全的情況下體驗河道中的休憩空間。

大圍河道花園設有「水位上升預報系統」，當預測到河道上位上升時，系統便會透過警號燈及廣播發出預警，令在場人士盡快依指示離開。（黎倩婷攝）

區議員批設施浪費公帑：要有預報即係唔安全

沙田區議會主席麥潤培十分擔憂河道氾濫問題，形容設施「完全浪費」，他留意到該處在大雨時很容易水浸、氾濫，麥潤培認為，署方希望增加區內康文設施的想法雖好，但不應落戶在此，眼見該地現時需要一個預報系統才可以運作，正正代表並不安全，萬一有居民發生意外便不堪設想，認為政府「公帑亂咁使」。

麥潤培形容，署方為洪水問題研究新系統運作是好事，但不需要在一個經常水浸的地方興建公園來測試，在8月雨季時，設施根本不能運作，現時臨時設施只開放至2月底，促請政府2月後便應停止相關計劃。

促盡快將計劃交上議會 釋除居民疑慮

過去兩年間，渠務處曾就明渠計劃向區議員及居民收集意見，現任沙田區區議員衛慶祥表示，當時收集到不少當區居民對明渠計劃的發展方向，例如增設表演區域、開放寵物進入和茶座等，但最終署方未有交代實際方向。衛慶祥表示，大圍的明渠計劃只在2019年時向區議會作簡單諮詢，後來或因區議員從缺的關係，他未有接獲有關大圍明渠會在冬日開放的通知，至今已建成部份才察覺，促請署方盡快將議案交上區議會，使區議員可作討論及了解計劃詳細，以便提出改善建議。

就有關居民擔憂會發生洪水意外，衛慶祥認為，署方當時稱會於河道增設洪水預測警報系統，提早知道需要洩洪，便能及早通知居民，相信與天文台的颱風警報系統相若，故不太擔心，但希望署方落實計劃前，再次向區議會分享計劃詳情，讓區議員了解後，再向居民解釋，釋除有關疑慮。

沙田區居民表示期待：一定會嚟

沙田居民李先生對河道花園即將開放感到期待，他認為設施雖然有一定危險性，但相信設計時已考慮好疏導問題，並指現時只是臨時設施，預計未來會逐步完善，故不太擔憂會因洪水氾濫而發生意外。李先生又指，隨着沙田人口增長，估計署方希望藉此增加區內的康文設施，故他十分欣賞河道活化計劃，以大圍的明渠作為試點，成功後便可在更多地方興建同類型設施。

沙田居民李先生（左）對河道花園即將開放感到期待，他認為設施雖然有一定危險性，但相信設計時已考慮好疏導問題，並指現時只是臨時設施，預計未來會逐步完善，故不太擔憂會因洪水氾濫而發生意外。（黎倩婷攝）

另一名沙田居民黃女士同樣對設施表示期待，她指早前乘車時發現有工程正在進行，近日才發現興建了一個花園，「幾靚呀起得，其實都幾有頭腦，利用廢咗既地方做綠化。」黃女士稱不憂心疏導問題，相信部門在設計時已有考慮，惟她指該位置經常因打風水浸，水位會上漲，場內的設施有機會被水泡至生鏽，「浸晒啲嘢咪壞，係咪會搵個嘢閘咗啲水唔畀啲水流落嚟？我都好想知」。

香港01正向渠務署查詢事件。