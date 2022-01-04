院護服務至21歲停止　女青或變無家者　善牧會籌辦短期計劃助過渡

香港地少人多，大部分家庭的居住環境狹窄，變相容易產生家庭問題。雖然坊間有志願團體為面對嚴重家庭問題的孩子提供支援、安排入住院舍，但在現時的福利政策下，這類院舍只能提供住宿予21歲以下人士。孩子們一到了21歲，隨時變無家青年。一直為女青年提供院護服務的善牧會認為，有需要透過提供支援性及短期住宿計劃，幫助青年解決迫切的居住需要，從而有助慢慢過渡獨立生活、發展穩定工作。



善牧會的瑪利灣中心、聖母宿舍及彩雲宿舍由社會福利署資助，服務對象為9至21歲的女生。她們因在家庭、個人行為或情緒上面臨適應困難，及其家庭暫時無法提供適當管教及照顧，於是院舍成為了她們的庇護之家，除提供住宿之處外，亦配合家舍照顧、生活訓練、社工及心理學家服務等。然而當這些女生年滿21歲後，按政府既定政策便需離開院舍，惟她們或會因家庭環境仍未適合，隨時變無家可歸，不但在生活上出現問題，連精神都頓失倚靠，不知何去何從。

有見及此，善牧會正籌辦「過渡性支援及住宿」的計劃，希望能在女生要離開院舍、踏入社會時，提供住宿上的實質支援，讓她們以低廉的租金，入住較安穩的過渡性宿舍，並提供輔導及培訓，待她們在工作上穩定下來，有了較佳經濟能力之後，可以按步就班地另覓新居，不用面對無處可住的徬徨日子。

有部分年滿21歲而必須搬離院舍的女青比較幸運，例如已離開彩雲宿舍的凱琪（化名），因考入了香港大學，可以申請入住大學宿舍。但起初由於校方提供給本地生的宿位有限，她未能順利申請到宿位，結果需由社工去信校方求情，才能入住宿舍，暫時解決住宿問題。

有女生離開院舍後經歷10年流離日子

但亦有如阿Wing及程程（化名）的女孩，未能解決住屋問題。當中阿Wing已屆離開院舍服務的年齡，正就讀大學一年級中醫系，但因家中母親的情緒較為波動，不適宜搬回家住。而本身有讀寫障礙的程程，因家庭問題較複雜，亦是難以回家，家中連她的床位也沒有，就算是周末，她也寧願留在院舍。目前她雖然報讀了中華廚藝學院，但院方並沒有宿舍，於是又要面臨搬離院舍而沒有住處的問題。二人現在都暫時「夾硬」留在院舍，隨時要搬走而感到前路茫茫。

楚楚則在離開了彩雲宿舍後，經歷了近10年流離的日子。她自18歲搬離院舍後，一直只能找劏房居住，要支昂貴租金之餘，其微薄收入又只能選擇環境較差的劏房，品流複雜，往往被迫經常搬遷，生活不安定。經過近10年的奮鬥後，近年始有較穩定的收入，可以與朋友夾份租住小單位，相對安定下來。

善牧會指出，女生若較幸運者可以考入大學、有機會入住大學宿舍，或可暫時解決居住問題，但也有不少女青年成績不太理想，並非人人有機會均能考進大學。因此，善牧會認為有需要透過提供支援性及短期住宿計劃，幫助她們解決迫切的居住需要，從而有助她們慢慢過渡獨立生活，並發展穩定工作。