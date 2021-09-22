留下來的人｜曾反東北的釀酒師　盧梏達：總能在縫隙中尋找出路

飛機在夜空如一隻鳥的黑影，穿過皎潔的月。27歲的盧梏達（達達）抬頭望向夜空，說：「嘩，好靚。」

阿達喜歡晚上呆坐在嘉頓山上。一個鬧市中生出來的一座小山，能讓年輕人脫離世界紛擾的聲音，當中包括社會上離開還是留下來的爭拗。阿達2016年時從上水踏單車到荷蘭，流浪九個月，那時最思念的是叉燒飯。但今天的他說，如果有天要離開的話，在嘉頓山上思考的一切，會是他最想念。這幾年，人與土地一起糾纏與成長。

阿達修讀社會學，大專時期開始接觸土地議題，曾在馬屎埔反收地抗爭中為村民守田，是他開始與土地建立感情的開端，「2019年後有更強烈的使命感。我覺得每個人做任何事情，都可以幫到這個地方。」所以，這個浪子在手臂上刻上浪，封存着一個過去的自己，亦是自我提醒：「現在既然留在這裏，要把握時間做一些事情 ，流浪的心態轉變了。」

他在本地啤酒廠做釀酒工作，也找到回應社會的方式，以本地果農的芒果和檸檬做酒，「想辦法令農夫有錢，唔使擔心銷售的渠道。」；釀酒也當成社區創作，與青衣街坊合力做了一款「春花落」的酒，回應移民潮的社會爭拗。

他又在浪的紋身上加了幾筆，添了啤酒花、麥芽，「啤酒對我嚟講好重要。」時下的人難免有掙扎不安的時候，但每當阿達看到酒在發酵，那種酒的生命力又仿佛按撫他的不安，「酒都在努力，我何不還努力一點呢？」他說，酒讓人醺醉，也讓人清醒。

山上的他，多愁善感、情深、唏噓；但他回到山下，回到生活，卻是正向，有力量又同時帶點「中二病」的無聊滑稽。這五分鐘的影片故事，除了呈現時下青年的掙扎日常，更重要是，讓我們領略這種跳脫的人生態度。這樣，在不容易的環境下，才能繼續努力前進！

「最常思考的是，還有甚麼可以去做。以前不會思考出路，但現在要去尋找。」 ---盧梏達

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