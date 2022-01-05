三門仔及劏雞井殯葬區金塔霸公地無人認領　遺骸將遷葬至沙嶺

食物環境衞生署和地政總署早前在大埔三門仔認可殯葬區（TP/E7）及劏雞井認可殯葬區（TP/E13）發現有山邊非法殯葬，今日（5日）聯合民政事務總署採取執管行動，預計需約3天時間移除28個非法墳墓/金塔屋/金塔，並將當中的遺骸遷葬至沙嶺墳場。



去年9月23日，食環署及地政總署在三門仔及劏雞井認可殯葬區內發現32個未經批准的墳墓/金塔屋/金塔張貼公告及通知，要求有關人士於去年10月24日前停止佔用政府土地，並與相關政府部門聯絡，否則相關的遺骸會被遷葬至沙嶺墳場。限期屆滿後，尚餘28個個案未有人認領，遂於今日展開遷葬行動。

政府表示，自2016年起於個別認可殯葬區推行管理試驗計劃，因應每個殯葬區的實際情況，推行相應改善措施，包括豎立認可殯葬區的界線標示、進行紀錄測量、訂立墓地尺寸限制，以及於認可殯葬區內的可用宣間劃定新申請的墓地範圍，確保下葬地點皆位於殯葬區內，試驗計劃至今已推展至15個認可殯葬區，涵蓋新界9個行政區域。政府早前審視試驗計劃所得的資料後，決定就殯葬區內的非法殯葬情況分階段展開跟進工作。

這次行動是自去年7月於西貢大頭洲認可殯葬區（SK/52）的首次執管行動後的第二次行動。政府指會繼續進行跟進工作，包括計劃於清明節前，於其他未經批准的墳墓/金塔屋/金塔張貼公告及通知。

政府發言人強調，根據《土地（雜項條文）條例》（第28章），任何人未經當局許可而佔用政府土地，且沒有遵從該條例所指的通知所飭令而停止佔用該土地，即屬犯罪。任何被佔用政府土地上的財產或構築物可被政府拆除和移走，而佔用人或會遭檢控。此外，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），在沒有主管當局書面准許下埋葬人類遺骸屬違法行為，違例者可被刑事檢控，而有關墳墓內的遺骸亦會被移走。