施政報告｜沙嶺超級殯葬城大縮水　林鄭：僅保留興建靈灰安置所

特首林鄭月娥現屆最後一份《施政報告》，提出「北部都會區」，大力開發新界北，原定2022落成、與深圳羅湖一河之隔的「沙嶺超級殯葬城」，規模將大為縮水。林鄭月娥今日在記者會透露，「沙嶺超級殯葬城」只會保留靈灰安置所，不興建殯儀館及火葬場。



沙嶺「超級殯葬城」的計劃早於2012年提出，預計於2022年落成，為港人提供殯葬「一條龍」服務。屆時該地將設置逾20萬個骨灰龕位、10個遺體焚化爐、停屍間、殯儀館和墳場，每年可提供17.8萬個時段的火葬服務。不過，早在今年初，建制派突批評項目不符大灣區政策，要求政府暫緩項目，亦有深圳居民表示不滿。

今次《施政報告》提出「北部都會區」，佔地約300平方公里，包括元朗及北區，都會區將額外開拓約600公頃住宅和產業用地。林鄭在記者會上表示，以往北部沒有發展，因此將所有不「親鄰」的設施放在北部。她說雖然提出了「北部都會區」，但今時今日不可以隨便遷移沙嶺公墓等已有設施，要作出平衡。

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靈灰安置所會保留 殯儀館及火葬場不興建

政府曾計劃殯葬城設施有三個項目，林鄭說，靈灰安置所會保留，因為香港每年有5萬人去世，要為後人安置，20萬個骨灰龕位將置於沙嶺，現時已做相關的平整工作，之後會申請撥款。至於殯儀館及火葬場，林鄭稱毋須興建，前者相關設施已足夠，後者則可用科技及在和合石加建以應付需求。

行會成員擔心成本 林鄭指可解決：留意現金流

「北部都會區」連同交椅洲填海的「明日大嶼」項目，均是林鄭近年提出有關土地開發與房屋政策的願景。林鄭憶述難行政會議提出「北部都會區」時，有行政會議成員擔心成本問題，她希望大家將「北部都會區」視為一個願景。

至於實際操作時的財政壓力，林鄭說香港最能夠製造財富的是土地，政府開發土地不可能會蝕本，「起資助房屋都有賺」，因此不必擔心財政負擔。如開發時有現金流問題，政府可能以發債方式解決，「如果睇今日赤字就乜都唔做，不單只是短視，更是不負責任的做法。」

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料整體規劃可提供多於110萬伙

政府除了提出北部都會區及明日大嶼，還有馬料水填海計劃、加快市區重建等多方面增加土地房屋供應。林鄭表示，未來10年房屋政策應達標，到了2046、2047年，人工島填海及北部都儲區將可提供40萬至50萬個單位，料為七比三的公私營比例，連同其他供應料可提供多於110萬個單位。

她說，目前全港總單位數目約290.3萬個，即增加34%至38%的單位數量，有信心房屋問題可徹底解決。

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