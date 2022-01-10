馬鞍山利安街市活化後重開　七間老商戶續服務街坊

馬鞍山利安街市經過三個月活化後，於本月7日重開。活化後的利安街市，以清新自然風為設計主題，除了有豐富的購物選擇如海鮮、蔬果及鮮肉等，亦設有熟食檔。利安街市亦推行各種社區參與項目，推廣原區就業、社區環保及科技生活化。



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民坊團隊活化利安街市時，考慮到利安邨是馬鞍山最北及最東的公共屋邨，而馬鞍山郊野公園、梅子林、北港古道的竹林隧道是近年港人郊遊行山熱點，遂決定以清新自然風為主題，把當區獨特的城市風貌融入活化工程，包括樹枝和樹葉裝飾配件，配合簡潔明亮的裝潢及綠化圖片，營造親切感。團隊亦重新規劃利安街市的佈局，重鋪防滑地板、增強室內照明、擴闊室內照明、擴闊通道空間，方便市民出入街市。

活化後的利安街市除了提供海鮮、蔬果、鮮肉、急凍肉和熱食外，亦有七間老商戶，包括中醫、雜貨、五金店、茶餐廳、香燭紙業、蔬果檔等，繼續服務街坊。此外，利安街市亦設有熟食檔，包括受歡迎的兩餸飯及地道小食，為區內居民提供多元的餐飲選擇。

民坊亦在利安街市推出「原區就業」計劃，優先聘請邨內街坊，為當區創造更多就業機會，推動地區經濟。民坊將會與沙田婦女會合作，在利安街市建立食物回收點，希望減少浪費食物及宣揚惜食訊息。沙田婦女會於2月起在街市回收剩餘食材，免費派送給區內有需要人士。此外，利安街市所有商戶已安裝電子支付系統，街坊可以使用非接觸式付款，減低病毒傳播的機會。